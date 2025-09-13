Giá vàng thế giới hôm nay 13/9/2025

Lúc 20h (ngày 12/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.651 USD/ounce, tăng 0,49% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.678 USD/ounce.

Trong tuần này, giá vàng giao ngay đã lập kỷ lục mới, đạt 3.674,27 USD/ounce. Bloomberg nhận định đợt tăng giá được thúc đẩy bởi lo ngại ngày càng lớn về triển vọng kinh tế Mỹ, khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự suy yếu của đồng USD. Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục tăng vọt nếu thị trường chứng khoán bắt đầu chao đảo.

Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch qua đêm. Các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự báo mở cửa ở mức thấp.

Trong một tin tức khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng tại Madrid (Tây Ban Nha) vào tuần tới để thảo luận các vấn đề thương mại, kinh tế và an ninh quốc gia. Đây là dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán giữa hai bên đang có tiến triển.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Hoàng Hà

Sergio Gor - người được Tổng thống Trump đề cử làm đại sứ tại Ấn Độ, cho rằng hai quốc gia sắp giải quyết được những khác biệt trong một thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, việc Ấn Độ mua dầu từ Nga vẫn là lý do chính gây ra căng thẳng. Mỹ đang gây áp lực buộc Ấn Độ dừng mua dầu Nga và đã áp thuế lên nước này như một hình phạt.

Bloomberg đưa tin, lãi suất thế chấp ở Mỹ tuần này đã giảm mạnh nhất trong vòng một năm, thúc đẩy nhu cầu tái cấp vốn tăng vọt. Theo Freddie Mac, lãi suất trung bình cho các khoản vay cố định 30 năm là 6,35%, giảm từ mức 6,5% của tuần trước.

Kevin Peranio, đối tác của Paramount Residential Mortgage Group, cho biết lãi suất giảm cũng sẽ kích thích nhu cầu mua nhà. Chi phí vay đã có xu hướng giảm trong nhiều tháng và tiếp tục giảm sau khi một báo cáo việc làm đáng thất vọng công bố vào thứ Sáu tuần trước, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Theo dữ liệu từ Optimal Blue, người tiêu dùng có thể chốt lãi suất vay 30 năm ở mức 6,27%, thấp nhất trong gần một năm. Khi lãi suất giảm nhẹ, khối lượng tái cấp vốn đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 62,5 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,05%.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/9/2025

Kết phiên giao dịch 12/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 128,4-131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cuối phiên giao dịch ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17/9. Một số dự báo thậm chí cho rằng Fed có thể giảm mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Trên thị trường, giá vàng đang cho thấy xu hướng tăng mạnh. Khi Fed hạ lãi suất, đồng USD thường mất giá so với các đồng tiền khác, khiến vàng rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ và từ đó thúc đẩy nhu cầu mua. Nhờ vậy, vàng trở nên hấp dẫn, thu hút dòng tiền rời khỏi các kênh đầu tư có lợi suất thấp.

Ngân hàng ANZ nhận định sự tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát cao, bất ổn địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa khỏi USD sẽ tiếp tục củng cố nhu cầu mua vàng từ nhà đầu tư, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương.

Các nhà phân tích tại DailyForex mô tả thị trường vàng đang “tăng giá nhưng hỗn loạn”, với ngưỡng kháng cự quan trọng tại 3.500 USD/ounce. Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed có thể thúc đẩy đà tăng thêm.