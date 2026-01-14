Giá vàng thế giới hôm nay 14/1/2026

Tới 20h15 ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.615 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.623 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/1 cao hơn khoảng 75,8% (tương đương tăng 1.990 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 13/1.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng vọt lên đỉnh cao mới sau khi Mỹ công bố lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tháng 12 so với tháng trước vẫn ở mức 0,2% như trong tháng 11 và thấp hơn mức 0,3% theo dự báo của các nhà kinh tế. Còn chỉ số CPI vẫn ở mức 0,3% và đúng như dự báo. Chỉ số CPI theo năm không đổi ở mức 2,7%.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư rất lo ngại giá cả hàng hóa lạm phát tại Mỹ sẽ leo thang sau khi chính quyền ông Donald Trump áp thuế nhập khẩu cao lên hàng hóa hầu hết các nước nhập vào Mỹ. Tuy nhiên, thực tế đã khác.

Giá vàng lập đỉnh mới. Ảnh: HH

Việc CPI thấp mở ra dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất. Vàng tăng giá bất chấp đồng USD hồi phục. Chỉ số DXY lên trở lại trên ngưỡng 99 điểm.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/1/2026

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 13/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước nhưng gần như không có giao dịch.

Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu lên 157-160 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 200 đồng xuống 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng lại lập kỷ lục mới sau khi chịu áp lực bán chốt lời trong phiên 13/1 trên thị trường châu Á và châu Âu. Trước đó, giá vàng lần đầu tiên vượt lên trên ngưỡng 4.600 USD/ounce và áp lực bán tăng nhanh.

Giới đầu tư cũng lo sợ chỉ số CPI tăng cao sẽ giảm cơ hội cho Mỹ hạ lãi suất.

Như vậy, vàng hội tụ rất nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh để tăng giá. Đó là tình hình địa chính trị gia tăng căng thẳng ở nhiều khu vực trên thế giới. Đó là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Gần đây là thông tin Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông. Áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Chủ tịch Fed Jerome Powell là rất lớn, ông Trump cáo buộc ông Powell cũng như ngân hàng trung ương Mỹ về việc chậm chạp nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế.

Vàng còn được hỗ trợ bởi sức cầu từ ngân hàng trung ương các nước mua mạnh gần đây. Các quỹ ETF và tổ chức tài chính cũng mua vàng.

Trước đó, rất nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Điều này có lẽ đang đến sớm hơn so với dự báo.