Giá vàng thế giới hôm nay 14/11/2025

Lúc 21h ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.216 USD/ounce (tăng 22 USD), hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.288 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ - 43 ngày. Tuy nhiên, việc phục hồi hoàn toàn sẽ cần vài ngày, thậm chí vài tuần để các nhân viên xử lý khối công việc tồn đọng kể từ ngày 1/10.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết có thể mất khoảng một tuần để gỡ bỏ các hạn chế chuyến bay tại các sân bay lớn. Việc đóng cửa kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ.

Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, việc đóng cửa chính phủ trong 6 tuần có thể làm tăng trưởng GDP thực tế của quý hiện tại giảm khoảng 1,5 điểm phần trăm. Gói chi tiêu tạm thời hiện nay sẽ cấp ngân sách cho hầu hết cơ quan chính phủ đến ngày 30/1, điều này có thể dẫn tới khả năng xảy ra tranh cãi về đóng cửa lần nữa vào thời điểm đó.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại giúp thị trường kim loại quý tăng giá. Đồng thời, việc dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trở lại có thể tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cân nhắc hạ lãi suất vào tháng 12.

Giá bạc tuần này đã tăng khoảng 12%, một phần do lo ngại về nguồn cung khi mùa cưới tại Ấn Độ bắt đầu và khả năng Mỹ áp thuế lên bạc. Tuần trước, Bộ Nội vụ Mỹ đã bổ sung bạc, đồng và than luyện kim vào danh sách khoáng sản quan trọng, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của chúng đối với kinh tế và an ninh quốc gia.

Thị trường dầu thô toàn cầu đang dư cung, đặc biệt tại Mỹ, với hợp đồng WTI ở dạng contango và xuất khẩu dầu đạt mức kỷ lục. Giá dầu Brent toàn cầu gần như phẳng, phản ánh nhu cầu yếu trên thế giới. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo dư cung sẽ tiếp tục, bất lợi cho ngành dầu nhưng là tin vui cho người tiêu dùng Mỹ khi mua xăng và dầu diesel.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/11/2025

Chốt phiên giao dịch 13/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm 12/11.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cuối phiên niêm yết ở mức 150,2-152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm 12/11.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với phiên trước đó.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên liền kề.

Dự báo giá vàng

Tòa án Tối cao Mỹ cho biết sẽ tiến hành phiên tranh tụng vào ngày 21/1 để xem xét liệu Tổng thống Trump có quyền sa thải Ủy viên Fed Lisa Cook hay không. Các nhà phân tích nhận định, hành động quyết liệt của ông Trump là nỗ lực đưa vào Fed những thành viên ôn hòa, có thể ủng hộ việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ vào năm tới.

Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại StoneX, cho biết thị trường vàng sẽ theo dõi chặt chẽ quyết định này trong năm mới. Nếu tòa án đứng về phía tổng thống, giá vàng có thể tăng thêm 500 USD do Fed giảm tính độc lập và chịu ảnh hưởng chính trị. Ngoài ra, giá vàng có thể chịu thêm tác động từ đồng USD yếu đi. Ngược lại, nếu tòa án ủng hộ Cook, tình hình sẽ trái ngược.

Fed đã khởi động lại chu kỳ nới lỏng, nhưng ngân hàng trung ương vẫn tỏ ra thận trọng do áp lực lạm phát vẫn cao. Sau khi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đầu tháng, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là điều không chắc chắn.

Các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường cho rằng dữ liệu lao động yếu từ khu vực tư nhân có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất là 65%.

Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất từ các nước châu Á trong mùa cưới và mùa lễ hội, cùng với áp lực lạm phát toàn cầu vẫn cao đều là yếu tố tích cực, có thể giúp vàng đạt mức cao mới trong vài tuần tới.