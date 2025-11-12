Giá vàng thế giới hôm nay 12/11/2025

Tới 20h30 ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.138 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.145 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/11 cao hơn 57,6% (tương đương tăng 1.513 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 11/11.

Giá vàng quốc tế tiếp tục tăng và chạm mức cao nhất trong ba tuần nhờ lực mua duy trì mạnh mẽ từ đầu tuần. Niềm tin rằng chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại đã thúc đẩy tâm lý tích cực trên thị trường kim loại quý, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ có thể sớm được công bố trở lại, mở đường cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời cũng gia tăng.

Theo truyền thông quốc tế, các nhà lập pháp Mỹ được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này. Khi chính phủ hoạt động trở lại, các số liệu kinh tế bị trì hoãn hơn 40 ngày qua sẽ được công bố, giúp giới đầu tư đánh giá lại triển vọng kinh tế Mỹ.

Giới đầu tư đánh cược các số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ sẽ ở mức tiêu cực do tác động của việc đóng cửa. Đây có thể là chất xúc tác cho việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ hơn sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 12.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: HH

Kỳ vọng lãi suất thấp hơn tại Mỹ đang thúc đẩy giá kim loại quý đi lên. Sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý này đang cải thiện, đồng thời cho thấy đồng USD có thể mất giá trên thị trường ngoại hối.

Giá vàng tiếp tục tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh bất ổn tài khóa tại Mỹ và niềm tin tiêu dùng yếu. Thị trường hiện đánh cược hơn 60% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, qua đó hỗ trợ sức mạnh của nhóm kim loại quý.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/11/2025

Trong nước, giá vàng tiếp tục tăng vọt. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 11/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua - bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 148,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng thế giới đã có một cú bứt phá mạnh mẽ trong hai phiên đầu tuần sau khi có hơn nửa tháng điều chỉnh giảm sâu.

Vàng và bạc tiếp tục tăng và giữ khá vững trên ngưỡng 4.100 USD, trong khi bạc tăng vọt lên gần ngưỡng 51 USD.

Một số chuyên gia nhận định, Fed đang phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định tài chính. Trong bối cảnh này, vàng vẫn là hàng rào chiến lược trước các biến động tài chính và tiền tệ.

Trong ngắn hạn, vàng dự kiến giao dịch trong vùng 4.045-4.185 USD/ounce nếu nhu cầu tài sản an toàn và kỳ vọng giảm lãi suất vẫn duy trì.