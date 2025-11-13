Giá vàng thế giới hôm nay 13/11/2025

Tới 20h30 ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.126 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.132 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/11 cao hơn khoảng 57,2% (tương đương tăng 1.501 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 12/11 (giờ Việt Nam) neo ở mức khá cao, quanh đỉnh 3 tuần trong bối cảnh sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý này còn lớn. Thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong khi đó, nước Mỹ có thể tiếp tục hạ lãi suất và chấp nhận lạm phát ở mức cao hơn.

Sau khi bật tăng từ mức thấp 3.930 USD/ounce trong tuần trước lên trên 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới đang trụ vững trên ngưỡng này. Sức cầu mạnh mẽ đến từ các “tay to” và cả các nhà đầu cơ trên thị trường. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy vàng đã chuyển sang xu hướng tăng giá.

Việc chính phủ Mỹ có thể sẽ mở cửa trở lại trong tuần này cũng đã thúc đẩy thị trường kim loại quý. Khi các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trở lại, điều đó có thể mở đường cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Giá vàng thế giới neo cao. Ảnh: HH

Các nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ sẽ trở lại Washington để bỏ phiếu chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài 43 ngày. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, ông tin rằng dự luật này, một thỏa hiệp khó khăn đã được Thượng viện thông qua và nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, sẽ sớm được thông qua.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/11/2025

Trong nước, giá vàng điều chỉnh giảm khoảng 500.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 12/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,2-149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Như vậy, giá vàng trong nước giảm nhưng không nhiều và nhiều nhà đầu tư vẫn đang tích cực gom mua. Với tỷ giá trên thị trường tự do khoảng 27.750 VND/USD, giá vàng nhẫn trong nước cao hơn khoảng 10-11 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Vàng được hỗ trợ bởi sức cầu từ ngân hàng trung ương nhiều nước và quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold.

Thống kê cho thấy, SPDR Gold Shares đã mua thêm 170 tấn vàng từ đầu năm 2025 đến nay, đánh dấu mức mua mạnh nhất trong 5 năm qua.

Theo InvestingLive, thị trường ghi nhận sức cầu bắt đáy mạnh mẽ đối với vàng khi giá về ngưỡng 4.100 USD/ounce. Điều này cho thấy, đây đang dần trở thành một ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho mặt hàng này.

Dù vậy, giới đầu tư đang chờ thêm các tín hiệu vững chắc hơn để xác định xem vàng đã trở lại xu hướng tăng hay chưa, sau khi vàng giảm mạnh từ đỉnh 4.381 USD/ounce hôm 21/10 có lúc về dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Vàng sẽ được hỗ trợ mạnh hơn nếu dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở nhiều khu vực, trong đó có cả châu Á, tiếp tục khiến vàng hấp dẫn với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.