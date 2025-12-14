Giá vàng thế giới hôm nay 14/12/2025

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.198,68 USD/ounce. Trong hai phiên đầu tuần, thị trường gần như đi ngang khi giới đầu tư thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện trong phiên châu Á đầu tuần, khi vàng lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.180 USD/ounce và có thời điểm chạm đáy tuần tại 4.174 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng quay lại, giúp giá sớm trở lại trên mốc 4.200 USD/ounce. Đến ngày thứ Ba, vàng xác lập đỉnh tuần tại 4.220 USD/ounce.

Bước ngoặt của tuần đến vào chiều thứ Tư, khi Fed công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đúng như kỳ vọng. Phản ứng ban đầu của giá vàng khá thận trọng, khi thị trường chỉ dao động trong biên độ hẹp đã hình thành trước đó.

Những phát biểu mang sắc thái mềm mỏng của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã kích hoạt lực mua mạnh, đẩy giá vàng tăng khoảng 50 USD chỉ trong chưa đầy nửa giờ. Kết thúc ngày, vàng vượt 4.240 USD/ounce và thiết lập đỉnh tuần mới.

Giá vàng chốt tuần tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Sau một nhịp lắng xuống trong các phiên châu Á và châu Âu, vàng tăng tốc trở lại khi bước vào phiên Bắc Mỹ ngày thứ Năm. Giá nhanh chóng vượt 4.280 USD/ounce, cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế.

Đà tăng được nối dài trong rạng sáng ngày cuối tuần, khi vàng bứt phá qua vùng cản 4.285 USD/ounce và tiến thẳng lên trên 4.300 USD/ounce. Ngay sau khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, giá vàng giao ngay đạt đỉnh tuần tại 4.353,55 USD/ounce, mức cao nổi bật trong bối cảnh USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm.

Áp lực chốt lời xuất hiện sau khi bạc giảm mạnh, kéo vàng lùi về vùng 4.270 USD/ounce. Kim loại quý nhanh chóng phục hồi sau khi hình thành đáy kép, lấy lại mốc 4.300 USD/ounce và duy trì vùng giá này cho đến khi đóng cửa tuần.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/12/2025

Ngày 13/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, vọt lên 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 154,5-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 14/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,1-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt hôm qua. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng 13/12 tăng tiếp 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay đều được niêm yết ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua.

Dự báo giá vàng

Rajat Bhattacharya, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Standard Chartered, cho rằng vàng đang bước vào giai đoạn củng cố vị thế vượt trội so với các nhóm tài sản truyền thống. Theo triển vọng năm 2026 của ngân hàng này, vàng đã có năm thứ hai liên tiếp đạt hiệu suất tốt hơn cả cổ phiếu lẫn trái phiếu, đồng thời kéo dài chuỗi vượt trội so với trái phiếu lên tròn 10 năm.

Đà tăng mạnh của vàng trong thời gian qua chủ yếu được hỗ trợ bởi môi trường địa chính trị nhiều bất ổn và xu hướng nới lỏng tài khóa tại nhiều nền kinh tế lớn. Các yếu tố này đã góp phần đẩy giá vàng tăng hơn 50% trong năm 2025 và tăng trên 150% trong vòng ba năm gần đây, củng cố vai trò của kim loại quý như một tài sản phòng thủ chiến lược.

Standard Chartered duy trì quan điểm rằng vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục vượt trội so với thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu trong năm 2026, dù tốc độ tăng giá có thể chậm lại so với giai đoạn bùng nổ vừa qua. Trong kịch bản cơ sở, ngân hàng này dự báo giá vàng trung bình trong 12 tháng tới vào khoảng 4.500 USD/ounce.

Dù một số thước đo định giá cho thấy vàng đang ở vùng giá cao, Bhattacharya đánh giá bối cảnh hiện tại vẫn thuận lợi cho kim loại quý xét trên cả khía cạnh chiến lược lẫn chu kỳ. Các đợt điều chỉnh kỹ thuật, nếu xảy ra, được xem là cơ hội để những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng thấp gia tăng phân bổ nhằm tiến gần hơn tới mức mục tiêu dài hạn.

Trong chiến lược phân bổ tài sản cân bằng của Standard Chartered, vàng hiện chiếm khoảng 7% danh mục, phản ánh vai trò ổn định và bảo toàn giá trị của kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động.

Thị trường đang xuất hiện ngày càng nhiều dự báo cho rằng giá vàng có thể tiến sát mốc 5.000 USD/ounce trong năm tới, dù mức tăng này sẽ khiêm tốn hơn đáng kể so với đà tăng mạnh đã ghi nhận trong năm 2024 và 2025.