Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 13/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới khép lại một tuần giao dịch tích cực trong bối cảnh thị trường kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay mở cửa đầu tuần ở mức 3.590 USD/ounce, sau đó nhanh chóng vượt mốc 3.600 USD và đạt 3.604 USD/ounce vào sáng thứ Hai. Khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, giá vàng tiếp tục bứt phá, vọt lên 3.631 USD/ounce.

Đà tăng này được duy trì tại nhiều thị trường. Phiên châu Á hôm thứ Ba ghi nhận mức giá từ 3.637 USD lên 3.653 USD/ounce chỉ trong hơn 2 giờ. Tiếp theo, các nhà giao dịch Bắc Mỹ đã đẩy giá vàng lên sát mốc 3.675 USD/ounce, mức cao nhất trong tuần.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng có đợt điều chỉnh đầu tiên, lùi về 3.635 USD/ounce vào trưa và tiếp tục giảm xuống 3.621 USD/ounce vào buổi tối.

Các số liệu kinh tế củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã giúp giá vàng quay lại vùng giữa 3.650 USD/ounce. Tâm lý thận trọng của thị trường nhiều lần kéo giá vàng về quanh 3.620 USD/ounce.

Sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 được công bố hôm thứ Năm, giá vàng bật tăng, lên 3.630 USD/ounce.

Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao dịch trong phạm vi 3.640-3.652 USD/ounce.

Triển vọng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Nhiều số liệu kinh tế gần đây, đặc biệt là báo cáo lạm phát và tăng trưởng chậm lại, đã củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ sau thời gian dài duy trì mức lãi suất cao kỷ lục.

Giới phân tích nhận định một quyết định cắt giảm, dù ở mức 0,25 hay 0,5 điểm phần trăm, sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở đường cho chu kỳ giảm lãi suất mới. Động thái này được dự báo không chỉ hỗ trợ đà tăng của vàng mà còn tạo tác động lan tỏa tới thị trường chứng khoán, trái phiếu và đồng USD trong ngắn hạn.

Dự báo giá vàng

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng bối cảnh toàn cầu hiện tại không có nhiều thay đổi, và sự bất ổn chính sách tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. “Giá vàng sẽ tăng”, ông nhấn mạnh.

Theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nếu kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới thành sự thật, vàng chắc chắn sẽ hưởng lợi. Giá cao hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bất ngờ giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo do chốt lời.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, khẳng định chưa có tín hiệu nào cho thấy đợt tăng giá đã kết thúc. Việc giá vàng duy trì sức mạnh bất chấp lạm phát dai dẳng là tín hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào khả năng Fed sẽ sớm chuyển hướng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được coi là kênh trú ẩn an toàn, với triển vọng giữ vững vùng giá cao trong ngắn hạn.

Khi thị trường gần như đặt cược vào khả năng Fed sớm hạ lãi suất, giới phân tích cho rằng vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn như một kênh trú ẩn an toàn. Với việc Fed cắt giảm, giá vàng có thể bứt phá khỏi vùng 3.650 USD/ounce và hướng đến các mốc cao mới trong ngắn hạn.

Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương Mỹ gây bất ngờ bằng quyết định giữ nguyên lãi suất, vàng có thể đối mặt với áp lực chốt lời, đưa giá quay lại vùng hỗ trợ quanh mốc 3.600 USD/ounce. Xét trên nền tảng bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực.