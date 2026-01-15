Giá vàng thế giới hôm nay 15/1/2026

Tới 20h15 ngày 14/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở mức 4.635 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.643 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/1 cao hơn khoảng 76,6% (tương đương tăng 2.010 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 14/1.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York chịu áp lực chốt lời sau khi liên tục tăng và lập đỉnh cao kỷ lục. Sau khi lên mức 4.640 USD/ounce, vàng bị bán khá mạnh và có lúc về 4.620 USD/ounce và tới đầu phiên Mỹ lên trở lại ngưỡng 4.635 USD/ounce.

Hiện vẫn còn nguyên vẹn các yếu tố hỗ trợ cho vàng, từ căng thẳng địa chính trị lan rộng cho tới những cuộc chiến về chuỗi cung ứng toàn cầu và làn sóng bơm tiền trên khắp thế giới.

Vàng giữ được mức cao sau khi Mỹ công bố tổng mức bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 11, cao hơn so với dự báo.

Tuy nhiên, hoạt động chốt lời gia tăng mạnh mẽ khiến giá vàng thế giới đang chững lại, chờ những đợt sóng mới.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/1/2026

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1,5 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 14/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 161,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn lên đỉnh lịch sử, 163,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Tới cuối giờ chiều 14/1, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 157,9-160,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 1,5 triệu lên 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Mặc dù hoạt động chốt lời sau mỗi đợt vàng tăng giá mạnh là điều thường thấy nhưng mức điều chỉnh giảm của giá vàng vào đầu phiên 14/1 trên thị trường Mỹ là không đáng kể. Vàng chỉ giảm khoảng 20 USD so với đỉnh vừa thiết lập, một tỷ lệ khá thấp. Điều này cho thấy giới đầu tư dường như vẫn đánh cược vào xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn của mặt hàng này, như các tổ chức đã dự báo.

Tuy nhiên, giá vàng đang đứng trước một ngưỡng cản khá mạnh theo phân tích kỹ thuật là 4.700 USD/ounce. Vàng phải đợi thêm các thông tin hỗ trợ mới để có thể vượt qua ngưỡng này.

Bên cạnh đó, một số tổ chức cũng đã lên tiếng cảnh báo về khả năng giảm mạnh của vàng và có thể tác động tới tâm lý chung trên thị trường. Citigroup cho rằng, giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce và bạc đạt 100 USD/ounce vào tháng 3/2026, nhưng có thể điều chỉnh giảm mạnh vào cuối năm 2026 khi căng thẳng toàn cầu giảm bớt.

Dù vậy, thế giới hiện rất khó lường và một trật tự mới đang hình thành. Do vậy, khả năng giảm căng thẳng giữa các cường quốc có thể không cao. Đa số tổ chức vẫn đưa ra dự báo tích cực cho vàng trong năm 2026. Những đợt điều chỉnh có thể sẽ không kéo dài.

Hiện giới đầu tư đang theo dõi những động thái mới của Mỹ đối với Iran. Bất kỳ sự bất ổn mới nào tại Trung Đông đều có thể kéo giá dầu, mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng, đi lên.