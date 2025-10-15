Giá vàng thế giới hôm nay 15/10/2025

Tới 20h ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.115 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York đạt 4.146 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/10 cao hơn khoảng 56,8% (tương đương tăng 1.490 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/10.

Giá vàng giao ngay tối 14/10 (giờ Việt Nam) chịu áp lực chốt lời khá mạnh sau khi tăng dữ dội trên thị trường châu Á và châu Âu. Trong phiên giao dịch chiều 14/10 (giờ Việt Nam), vàng lập đỉnh cao lịch sử 4.180 USD/ounce.

Có nhiều tín hiệu cho thấy, bên mua có thể đã tạm thời kiệt sức trong ngắn hạn sau những đợt tăng giá kỷ lục gần đây. Hoạt động chốt lời cũng khiến giá vàng giảm mạnh so với đỉnh cao kỷ lục vừa được thiết lập.

Thị trường vàng chùng lại một phần do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm thời lắng dịu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những động thái hòa dịu hơn. Các cuộc đàm phán có thể giảm bớt những mâu thuẫn giữa hai bên. Mỹ và EU đẩy mạnh hợp tác để đối phó với việc Trung Quốc siết chặt nguồn cung đất hiếm.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đã lên ngưỡng 146 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro có thể quay lại bất cứ lúc nào đã giúp duy trì giá vàng ở mức trên ngưỡng 4.100 USD/ounce. Thị trường cũng đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/10/2025

Trong nước, giá vàng tiếp tục lập đỉnh cao kỷ lục mới. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 144,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,3-144,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 143,9-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng chiều mua vào và tăng 3,9 triệu đồng chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Dự báo giá vàng

Vàng đang chịu áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi phiên tăng dựng đứng, song sức cầu vẫn rất lớn, đặc biệt khi giá lùi về vùng 4.100 USD/ounce.

Hoạt động bắt đáy vàng và cả bạc vẫn rất mạnh mẽ.

Vàng được dự báo sẽ trở lại đà tăng trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đe dọa có thêm các động thái ăn miếng trả miếng.

Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã trừng phạt các đơn vị tại Mỹ của một tập đoàn vận tải biển khổng lồ của Hàn Quốc và đe dọa sẽ có thêm các biện pháp trả đũa đối với ngành công nghiệp này. Các lệnh trừng phạt, nhắm vào năm đơn vị tại Mỹ của Hanwha Ocean Co., đã góp phần gây ra sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán toàn cầu, khi các nhà giao dịch giảm bớt hy vọng về việc giảm bớt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 14 và trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ còn thiếu hụt, bài phát biểu của ông Jerome Powell tại Philadelphia tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia (NABE) sẽ là yếu tố quan trọng đối với thị trường vàng.

Fed được dự đoán rộng rãi sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng này, sau động thái tương tự hồi tháng 9, và một đợt cắt giảm khác dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện được cược 97% Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12.