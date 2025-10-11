Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 và cáo buộc Bắc Kinh có động thái thù địch nhằm hạn chế xuất khẩu đất hiếm cần thiết cho ngành công nghiệp Mỹ.

Đây là tuyên bố nặng nề nhất của ông Donald Trump kể từ hồi tháng 4 sau khi ông chủ Nhà Trắng công bố kế hoạch áp “thuế đối ứng” lên tất cả các nước với mức tăng rất mạnh so với trước đó.

Tuyên bố mới của ông Trump về Trung Quốc cho thấy căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang trở lại. Gần đây, hai nước đã tranh cãi gay gắt về việc Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết có thể áp thêm 100% thuế với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1/11, thậm chí sớm hơn, phụ thuộc vào những hành động tiếp theo hoặc các thay đổi của Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ kiểm soát xuất khẩu với những phần mềm quan trọng.

Ông Trump cũng cho rằng cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này có thể sẽ không diễn ra như kế hoạch vì "dường như không có lý do gì" để gặp người đứng đầu Bắc Kinh.

Tuyên bố của ông Trump đã ngay lập tức tác động tới các thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu.

Giá vàng tăng vọt trở lại sau khi lao dốc từ đỉnh lịch sử 4.060 USD/ounce hôm 8/10 về gần 3.940 USD/ounce trong phiên 9/10. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 10/10 (rạng sáng 11/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã lên trở lại mức 4.018 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Cụ thể, chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones giảm gần 880 điểm (-1,9%) xuống 45.480 điểm. Chỉ số tầm rộng S&P 500 giảm hơn 2,7% xuống 6.553 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite thậm chí giảm 3,56% xuống 22.204 điểm.

Mức giảm trên thực tế còn cao hơn nếu so với mức đầu phiên khi chứng khoán Mỹ đã tăng đáng kể lúc mở cửa. Chỉ số Nasdaq Composite đạt mức cao mọi thời đại mới vào đầu phiên giao dịch 10/10 (tối 10/10 giờ Việt Nam).

Nhiều cổ phiếu công nghệ lao dốc. Cổ phiếu Nvidia giảm 5%, AMD mất 8%, Tesla giảm 5%.

Trên thị trường tiền số, đồng Bitcoin có lúc giảm gần 14,3%, từ mức 122.500 USD/BTC xuống dưới ngưỡng 105.000 USD/BTC. Tới đầu giờ sáng 11/10, Bitcoin hồi phục lên trên 112.000 USD/BTC.

Rất nhiều đồng tiền số khác mất vài chục phần trăm, không ít mã bốc hơi 90%.

Giá dầu cũng lao dốc. Dầu WTI giảm 4,24% phiên đêm qua xuống còn 58,9 USD/thùng. Dầu Brent giảm 3,82%.

Vào đầu tuần, Bắc Kinh đã yêu cầu các thực thể nước ngoài phải xin giấy phép từ Bắc Kinh mới được xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào chứa đất hiếm có giá trị từ 0,1% trở lên so với giá trị hàng hoá.

Các nguyên tố đất hiếm được xem rất quan trọng với ngành công nghệ cao, từ điện thoại thông minh, xe điện, thiết bị quân sự tới công nghệ năng lượng tái tạo. Trung Quốc hiện cung ứng khoảng 70% đất hiếm trên toàn thế giới.

Hồi đầu năm, Trung Quốc và Mỹ cũng đã có những động thái "ăn miếng trả miếng" về thuế quan. Chính quyền ông Trump từng dọa áp thuế 245% lên nhiều mặt hàng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng đã hạ nhiệt và cuối cùng Mỹ áp thuế 30% lên hàng Trung Quốc, còn Bắc Kinh duy trì thuế 10% với hàng hóa Mỹ.

Tại Mỹ, Chính phủ đóng cửa phiên thứ 10 liên tiếp do các bên chưa đạt thỏa thuận về chi tiêu ngân sách. Hiện cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ của Mỹ đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán.