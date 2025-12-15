Giá vàng thế giới hôm nay 15/12/2025

Các chuyên gia cho rằng các điều kiện tiền tệ hiện tại tiếp tục ủng hộ xu hướng đi lên của vàng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng cường can thiệp trên thị trường trái phiếu kho bạc được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý.

Bên cạnh đó, diễn biến kỹ thuật cũng đang củng cố xu hướng tăng khi giá vàng phá vỡ các mô hình tích lũy và gần vùng đỉnh lịch sử trước đó. Trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt đủ để buộc Fed thay đổi lập trường, triển vọng tăng giá của vàng được đánh giá vẫn còn dư địa kéo dài sang năm 2026.

Fed đang trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời điều chỉnh các công cụ trên thị trường tiền tệ nhằm hỗ trợ hệ thống ngân hàng. Khi lợi suất giảm, dòng tiền có xu hướng rời khỏi các công cụ an toàn truyền thống như tín phiếu kho bạc để tìm kiếm cơ hội đầu tư khác.

Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Ngoài vai trò trú ẩn an toàn của vàng, nhu cầu công nghiệp cũng đang tạo thêm lực đỡ cho nhóm kim loại, nhất là khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu ngày càng gắn chặt với sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ.

Những kim loại như bạc và đồng được hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này, trong khi vàng tiếp tục đóng vai trò bảo toàn giá trị trong các giai đoạn bất ổn.

Trong tuần, thị trường toàn cầu sẽ hướng sự chú ý vào loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương và nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Mỹ công bố khảo sát sản xuất Empire State, báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ tháng 10 và 11, doanh số bán lẻ tháng 11, cùng chỉ số PMI sơ bộ tháng 12, doanh số nhà ở hiện hữu của Mỹ trong tháng 11.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lần lượt đưa ra quyết định chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/12/2025

Ngày 13/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, vọt lên 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 154,5-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 15/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,1-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn niêm yết ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa của Commerzbank, lưu ý giá vàng đã tăng gấp đôi kể từ tháng 2/2024. Theo ngân hàng này, tốc độ tăng hiện tại khó có thể duy trì trong thời gian dài.

Commerzbank dự báo giá vàng tiếp tục đi lên trong năm tới, mức mục tiêu khoảng 4.400 USD/ounce, phản ánh kỳ vọng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn nhưng ổn định hơn.

Capitalight Research giữ quan điểm lạc quan hơn về triển vọng vàng đến năm 2026. Thị trường vàng được cho là đang trải qua một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc trong hệ thống tài chính toàn cầu, tạo nền tảng cho mặt bằng giá cao hơn trong dài hạn. Trong kịch bản tích cực, giá vàng có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Giới phân tích cho rằng năm tới có thể chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân. Môi trường lãi suất giảm, trong khi lạm phát duy trì ở mức cao, đang làm suy yếu sức hấp dẫn của trái phiếu. Mối tương quan cao bất thường giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu Mỹ khiến vàng ngày càng được xem là công cụ đa dạng hóa danh mục và phòng vệ rủi ro hiệu quả hơn trong chiến lược đầu tư năm 2026.

Bank of America nhận định, các chu kỳ tăng giá của vàng thường chỉ kết thúc khi những động lực nền tảng ban đầu suy yếu, chứ không đơn thuần vì giá đã tăng cao. Theo dự báo chính thức của ngân hàng này, giá vàng có thể đạt mức trung bình 4.538 USD/ounce và chạm đỉnh 5.000 USD/ounce trong chu kỳ tới.