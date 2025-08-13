Tới 20h ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.340 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.393 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/8 cao hơn khoảng 27,2% (tương đương 715 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 12/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 12/8 (giờ Việt Nam) vẫn chịu áp lực bán ra và đang ở mức thấp nhất trong vài tuần qua khi Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 tăng cao hơn so với dự báo.

Cục Thống kê Lao động Mỹ tối 12/8 (giờ Việt Nam) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 7, sau mức tăng 0,3% của tháng 6. Dữ liệu lạm phát tăng phù hợp với dự báo.

Như vậy, lạm phát của Mỹ đã tăng 2,7% trong 12 tháng qua, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Theo ước tính chung, các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 2,8%.

Giá vàng chịu áp lực giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Cùng lúc đó, lạm phát cơ bản, không tính giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,3% vào tháng trước, bằng với mức tăng 0,3% của tháng 6 và phù hợp với dự báo chung. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hàng năm đã tăng 3,1% trong 12 tháng qua, cao hơn một chút so với mức tăng dự kiến là 3%.

Giá vàng giao ngay trên thị trường New York đã hồi phục từ mức thấp nhất trong ngày. Tuy nhiên, áp lực bán ra vẫn khá lớn khiến giá vẫn loanh quanh ở mức thấp nhất trong nhiều tuần qua, ở mức 3.340-3.350 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng vẫn treo ở sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,5-119 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của Doji ở mức 116,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào nhưng tăng 300.000 đồng chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, vàng vẫn chịu áp lực bán chốt lời mạnh do những căng thẳng địa chính trị và thương mại có dấu hiệu lắng dịu. Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine. Ông Trump cũng đang gây áp lực lên Israel về xung đột tại dải Gaza.

Bên cạnh đó, ông Trump vừa ra hạn thuế quan đối với Trung Quốc thêm 90 ngày. Washington và Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh đàm phán về thương mại.

Về giá cả tiêu dùng, việc lạm phát cốt lõi tăng không phải là điềm báo tốt cho tiêu dùng, vì đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy giá cả cao hơn đang ăn sâu vào nền kinh tế. Báo cáo nhấn mạnh mức tăng rộng khắp trên các chỉ số thành phần, bao gồm chăm sóc y tế, giá vé máy bay, giải trí, đồ nội thất và hoạt động gia đình, cũng như ô tô và xe tải đã qua sử dụng.

Trong khi đó, chi phí nhà ở tăng cao - tăng 0,2% trong tháng trước, là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát chung.

Thông thường, lạm phát cao hơn được coi là bất lợi cho vàng, vì nó có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ hạn chế. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang dự đoán rộng rãi về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 do dữ liệu thị trường lao động yếu kém tiếp tục làm lu mờ giá tiêu dùng tăng cao.

Như vậy, về ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục bị bán ra do kỳ vọng thế giới bớt bất ổn hơn.

Nhưng về trung và dài hạn, vàng được dự báo sẽ hưởng lợi nhờ một môi trường tốt hơn: lạm phát cao kết hợp với lãi suất thấp hơn làm giảm mạnh lợi suất thực tế, giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý như một tài sản không sinh lời.

Mặc dù một điểm dữ liệu không tạo nên xu hướng, nhưng lạm phát tăng cao trong hai tháng liên tiếp sẽ khiến Fed khó có thể biện minh cho việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9. Một số chuyên gia không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trừ khi thị trường việc làm giảm mạnh trong 45 ngày tới. Nếu Fed phải lựa chọn giữa việc củng cố thị trường lao động hay chống lạm phát, thì nhiều khả năng Fed sẽ chọn cách làm chậm thị trường lao động.

Theo tín hiệu thị trường, có hơn 94% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9.