Tới 20h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.357 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.410 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/8 cao hơn khoảng 27,9% (tương đương 732 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 108 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 13/8 (giờ Việt Nam) tăng khá mạnh trở lại, thêm khoảng 10 USD trong bối cảnh đồng USD lao dốc trước những tín hiệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất.

Đồng USD giảm rất mạnh giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực chưa từng có lên Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ngày 12/8, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đang cân nhắc kiện Chủ tịch Fed Jerome Powell do không hài lòng khi dự án cải tạo trụ sở Fed bị đội vốn, với cáo buộc “lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD để sửa chữa” mà lên tới 3 tỷ USD.

Giá vàng trong nước trụ ở sát đỉnh cao lịch sử. Ảnh: MH

Tuyên bố của ông Trump cho thấy căng thẳng giữa ông và Chủ tịch Fed Powell ngày càng leo thang. Trước đó, ông Trump đã liên tục gây sức ép buộc Fed cắt giảm lãi suất. Thậm chí, ông Trump tiếp tục gọi Powell là "kẻ chậm chạp" và cho rằng "thiệt hại vì chậm giảm lãi suất là không thể đong đếm".

Trong cuộc họp cuối tháng 7, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 4,25-4,5%.

Đồng USD ngay lập tức giảm rất mạnh do giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9 và có thể còn mạnh tay giảm lãi suất trong phần còn lại của năm 2025 và cả năm 2026.

Tính tới 20h30 đêm 13/8 (giờ Việt Nam), theo các tín hiệu từ công cụ CME FedWatch, thị trường đánh cược 99,9% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9 tới và chỉ có 0,1% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất ở 4,25-4,5%/năm.

Vàng cũng thường tăng giá mạnh khi USD và lợi tức trái phiếu Mỹ giảm.

Trong nước, giá vàng leo lên sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 13/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, vàng vẫn chịu áp lực bán chốt lời trong bối cảnh Mỹ đang dần đạt được thỏa thuận thương mại với các nước. Tuy nhiên, sự bất ổn vẫn còn.

Bên cạnh đó, xung đột tại Ukraine vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhà Trắng hôm 12/8 hạ thấp kỳ vọng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin về khả năng sẽ có một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Kỳ vọng về việc Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất sau những tuyên bố của ông Trump cũng kéo giá vàng đi lên nhanh chóng.

Trước mắt, vàng vẫn chịu áp lực chốt lời nhưng được hưởng lợi từ nhiều yếu tố bất ổn và một đồng USD có xu hướng giảm giá trong trung và dài hạn.

Nhiều tổ chức, trong đó có Ngân hàng ING của Hà Lan, dự báo vàng sẽ sớm đạt mức trên 3.400 USD/ounce. ING cho rằng, giá vàng có thể vượt 3.500 USD trong quý I năm tới.

Các quốc gia vẫn không ngừng đẩy mạnh mua vàng mỗi khi giá mặt hàng kim loại này giảm. Mức 3.300 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho mặt hàng này.

