Giá vàng miếng trong nước sáng nay (14/8) tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, xác lập mức đỉnh lịch sử mới.

Cụ thể, sáng nay, Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đưa giá vàng miếng lên mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và đắt thêm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng miếng lên mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI,… đưa giá vàng miếng lên mức 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

124,7 triệu đồng/lượng là mức giá cao nhất của vàng miếng trong nước từ trước đến nay.

Giá vàng miếng xác lập kỷ lục mới. Ảnh: MH

Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vàng miếng của các thương hiệu đã thu hẹp chỉ còn 1-1,2 triệu đồng mỗi lượng, thay vì mức 1,5-1,7 triệu đồng/lượng như các phiên trước.

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng tới hơn 39 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng vọt trong phiên giao dịch sáng nay.

Giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều, lên mốc 117,1-119,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh tăng 200.000-500.000 đồng mỗi lượng với giá vàng nhẫn, niêm yết giá mua từ 116,8-118 triệu/lượng, còn giá bán ra quanh vùng 119,5-120,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 12h14' ngày 14/8 (giờ Việt Nam) ở mức 3.360,3 USD/ounce, tăng 2,7 USD/ounce so với đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (đã bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 108,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhanh hơn so với thế giới, dẫn đến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng ra.

Giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn SJC khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.