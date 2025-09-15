Giá vàng thế giới hôm nay 15/9/2025

Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.641 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.680 USD/ounce.

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia tại Phố Wall vẫn giữ tâm lý lạc quan trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại thận trọng hơn sau đợt tăng giá mạnh vừa qua của giá vàng.

Trọng tâm của thị trường vàng tuần này là quyết định về lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Fed công bố lãi suất và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell vào cuối ngày thứ Tư (17/9). Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ đưa ra quyết định của mình trong tuần này.

Một số dữ liệu kinh tế khác đáng chú ý như khảo sát sản xuất Empire State, doanh số bán lẻ tháng 8 của Mỹ, dữ liệu về nhà ở...

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: NH

Thị trường tài chính gần như chắc chắn Fed sẽ khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất, sau khi các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu. Điều này củng cố quan điểm rằng mối lo ngại về việc làm đã vượt qua lo lắng về lạm phát, buộc Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đáng kể đến giá vàng. Về mặt lý thuyết, khi Fed cắt giảm lãi suất, chi phí nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng sẽ giảm xuống. Đồng thời, lãi suất thấp hơn sẽ làm đồng USD suy yếu, khiến vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Theo các nhà phân tích, nếu Fed thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, điều này có thể mở ra một chu kỳ nới lỏng tiền tệ mới, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát.

Mặc dù có khả năng giá vàng sẽ điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn sau quyết định, nhưng xu hướng tăng giá trong dài hạn rất khả quan. Một số dự báo còn cho rằng giá vàng có thể tiếp tục lập đỉnh mới, hướng tới các mốc cao hơn vào cuối năm.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/9/2025

Kết phiên giao dịch 13/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã lập kỷ lục mới trong tuần qua và đánh dấu tuần tăng thứ 6/7 tuần gần nhất. Tâm lý thị trường đang "gần như hoàn toàn lạc quan" với kim loại quý.

Theo ông Chandler, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua vàng và có kế hoạch tự do hóa các quy tắc xuất nhập khẩu vàng đang hỗ trợ cho giá. Dù các chỉ số động lượng cho thấy đà tăng đang chững lại, nhưng các ngân hàng trung ương trên thế giới không quá nhạy cảm với giá cả.

Mức hỗ trợ có ý nghĩa hơn là mức kháng cự trong giai đoạn này. Ông Chandler dự báo mức hỗ trợ ban đầu của vàng là 3.600 USD. Dù lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD có thể phục hồi và khiến giá vàng điều chỉnh, nhưng động thái mua vào khi giá giảm vẫn rất rõ ràng.

Chuyên gia Daniel Pavilonis từ RJO Futures cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Các số liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi, buộc Fed phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, bất chấp lạm phát còn dai dẳng.

Ông Pavilonis nhận định, việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao có thể tạo ra làn sóng lạm phát mới. Do đó, cả ngân hàng trung ương và người dân đều muốn mua vàng để phòng vệ. Ngoài ra, việc chính phủ phải tăng lạm phát để giảm nợ công cũng là một yếu tố thúc đẩy giá vàng.

Chuyên gia này dự đoán, giá vàng có thể đạt mốc 4.000 USD vào cuối năm nay.