Giá vàng thế giới hôm nay 16/1/2026

Lúc 21h ngày 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.594 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.587 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 10/1 giảm 9.000 đơn, xuống còn 198.000 đơn sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Con số này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, khi các nhà kinh tế dự báo số đơn sẽ tăng lên 215.000. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 207.000 đơn.

Đây là lần thứ hai trong vòng 12 tháng qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng 200.000. Thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái tương đối vững chắc.

Theo số liệu mới nhất do Cục Dự trữ Liên bang New York (New York Fed) công bố, hoạt động sản xuất tại khu vực New York đã phục hồi và quay trở lại vùng tăng trưởng trong tháng này.

Ngân hàng trung ương khu vực cho biết chỉ số khảo sát sản xuất Empire State tăng lên 7,7 điểm trong tháng 1, sau khi ghi nhận mức -3,7 điểm trong tháng 12. Kết quả này vượt xa kỳ vọng của thị trường, khi dự báo chỉ số tăng lên mức 1,0.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Phạm Hải

Báo cáo cho biết đơn đặt hàng mới tăng trở lại, trong khi hoạt động giao hàng duy trì đà tăng vững chắc. Thời gian giao hàng gần như không thay đổi, lượng hàng tồn kho giảm nhẹ, còn khả năng cung ứng suy yếu đôi chút. Trong khi đó, việc làm và số giờ làm việc trung bình cùng giảm sau hai tháng tăng liên tiếp trước đó.

Về chi phí, tốc độ tăng giá đầu vào hầu như không thay đổi và vẫn ở mức cao, trong khi tốc độ tăng giá bán chậm lại, xuống mức thấp nhất trong gần một năm. Kế hoạch chi tiêu vốn của doanh nghiệp tăng nhẹ tháng thứ ba liên tiếp.

Thị trường vàng chưa ghi nhận phản ứng mạnh trước những dữ liệu tích cực này, song áp lực chốt lời đã bắt đầu xuất hiện. Theo các chuyên gia, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ cần quan sát thêm những dấu hiệu suy yếu rõ rệt hơn của thị trường lao động trước khi tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/1/2026

Phiên giao dịch 15/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 157,2-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra mức chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Phần lớn các nhà phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với vàng, khi xu hướng tăng dài hạn của thị trường chưa bị phá vỡ. Một số ý kiến cho rằng biến động giá có thể gia tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân do giới đầu tư đang tìm cách định hình rõ hơn lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ trong giai đoạn từ nay đến năm 2026.

Theo Daniel Ghali, đà tăng mạnh của vàng thời gian qua chủ yếu phản ánh xu hướng “mất giá tiền tệ” của đồng USD và sự suy giảm niềm tin vào các thể chế Mỹ, hơn là phản ứng hoảng loạn trên thị trường tài chính toàn cầu. Dù căng thẳng giữa chính quyền Mỹ và Fed đã đẩy giá vàng và bạc lên các mức kỷ lục, các thị trường cốt lõi như trái phiếu kho bạc Mỹ và ngoại hối vẫn tương đối ổn định, cho thấy rủi ro hệ thống chưa bùng phát hoàn toàn.

Ông cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn rủi ro hai chiều rõ rệt nhất trong nhiều năm. Vàng không còn là tài sản “bên lề” khi dòng vốn tổ chức đã tham gia rất sâu, khiến giá có thể điều chỉnh mạnh nếu tâm lý đảo chiều.

TD Securities đánh giá mốc 5.000 USD/ounce là khả thi trong năm 2026 nếu xu hướng mất giá tiền tệ tiếp tục, nhưng đồng thời cũng cảnh báo khả năng đảo chiều khi niềm tin vào các thể chế Mỹ được củng cố trở lại.

Ở mặt bằng giá hiện tại, TD Securities giữ quan điểm trung lập đối với vàng, đồng thời cho rằng nhóm kim loại bạch kim đang có triển vọng tăng giá hấp dẫn hơn so với vàng và bạc.