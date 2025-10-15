Giá vàng lập đỉnh mới

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới vào sáng 15/10, phản ánh sự bất ổn ngày càng tăng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và niềm tin suy giảm vào đồng USD.

Trên thị trường Mỹ, rạng sáng 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay chạm mức 4.120 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử.

Đến phiên giao dịch châu Á, khoảng 9h cùng ngày, giá vàng tiếp tục tăng vọt, lên trên 4.180 USD/ounce (133,5 triệu đồng/lượng), sau khi thị trường vàng chùng lại vào chiều và tối 14/10 rồi nhanh chóng phục hồi nhờ dòng vốn tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, giá vàng cũng tăng mạnh theo thế giới. Hiện nay, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC và PNJ niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng hơn 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Vàng của Bảo Tín Minh Châu giá bán ra vượt 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng nổi sóng, sau khi đã vọt 4 triệu đồng/lượng trong ngày 14/10, tiếp tục được điều chỉnh lên mức 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại nhiều cửa hàng như Bảo Tín Minh Châu và Doji.

Sự chênh lệch giữa giá mua - bán vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 2-3 triệu đồng/lượng, trong khi giá trong nước cao hơn thế giới tới gần 14 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy chính bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dù có những tín hiệu "dịu giọng" đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau khi đe dọa áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11, ông Trump đã xoa dịu bằng tuyên bố "mọi thứ sẽ ổn" và Mỹ chỉ muốn "giúp đỡ" Trung Quốc.

Giá vàng thế giới và trong nước liên tục lập đỉnh. Ảnh: HH

Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng leo thang trở lại khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích Bắc Kinh trên mạng xã hội Truth Social vào cuối ngày 14/10, cáo buộc Trung Quốc không mua đậu nành Mỹ như một "hành động thù địch về kinh tế" và đe dọa các biện pháp trả đũa như cấm vận dầu ăn.

Những phát ngôn này khiến thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh, với chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, Nasdaq mất 0,8%.

Trung Quốc trước đó đáp trả cứng rắn bằng tuyên bố "chiến đấu đến cùng" nếu cần, đồng thời siết chặt kiểm soát vận tải biển toàn cầu. Ngày 14/10, Bắc Kinh áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty. Động thái này làm trầm trọng thêm tình hình thương mại toàn cầu, vốn đã bất ổn sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu quan trọng mà họ kiểm soát phần lớn nguồn cung thế giới.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trên CNBC rằng mức thuế 100% có thể được áp dụng sớm hơn, tùy thuộc vào hành động tiếp theo của Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia (NABE) ở Philadelphia rạng sáng nay, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tiết lộ ngân hàng trung ương Mỹ đang tiến gần đến thời điểm ngừng thắt chặt định lượng, mở khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Thị trường kỳ vọng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này và thêm lần nữa vào tháng 12/2025.

Khó cản xu hướng tăng giá

Với bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, giá vàng đang trên đà tăng khó cản, được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cấu trúc sâu sắc. Năm 2025 chứng kiến giá vàng leo dốc 57% so với đầu năm, lần đầu vượt 4.100 USD/ounce vào ngày 13/10 và nay tiếp tục lập đỉnh mới.

Các nhà phân tích tại Bank of America và Societe Generale dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, thậm chí lên 6.000 USD nếu nhu cầu đầu tư tăng 28%. Bank of America dự báo giá bạc lên 65 USD/ounce, nhấn mạnh vai trò của kim loại quý trong môi trường lãi suất thấp và lạm phát dai dẳng.

Sự suy giảm niềm tin vào đồng USD là một trong những động lực chính. Các nước ngày càng tìm đến tài sản thực như vàng để đa dạng hóa dự trữ, đặc biệt trong xu hướng "phi USD hóa" lan rộng. Các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Trung Quốc và Nga, đã mua vào mạnh mẽ, kết hợp với dòng vốn ETF dồi dào, đẩy nhu cầu đầu tư vàng tăng 14% theo dự báo của BofA.

Bất ổn địa chính trị, từ căng thẳng Mỹ - Trung đến tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, càng làm nổi bật vai trò trú ẩn của vàng, vốn không sinh lợi suất nhưng tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục là "ngòi nổ" cho đà tăng này. Sau khi ông Trump thông báo tăng thuế lên 100% để đáp trả hạn chế đất hiếm của Trung Quốc, Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng "chiến đấu đến cùng" nhưng vẫn để cửa đàm phán.

Diễn biến trên gây chấn động thị trường toàn cầu, khiến nhiều người hoài nghi về cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC ở Hàn Quốc cuối tháng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông Trump dự kiến gặp ông Tập, nhưng với lời đe dọa thuế quan "3 chữ số", khả năng thỏa thuận mong manh.

Tác động toàn cầu của cuộc chiến thuế quan đang là chủ đề nóng tại cuộc họp nửa năm của IMF và Ngân hàng Thế giới ở Washington. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu lên 3,2% cho 2025, nhưng cảnh báo rủi ro từ căng thẳng thương mại leo thang. Nhà Trắng khẳng định thuế quan mang lợi ích lâu dài cho Mỹ, với tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, xuất khẩu Trung Quốc vẫn mạnh, tăng 8,3% trong tháng 9, ngay cả sang Mỹ với mức 34,3 tỷ USD bất chấp thuế 30%.

Trong bối cảnh này, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn. Với việc Fed có thể hạ lãi suất thêm, kết hợp bất ổn địa chính trị, giá vàng được dự báo khó đảo chiều trong ngắn hạn.