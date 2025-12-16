Giá vàng trong nước hôm nay 16/12/2025

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (16/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 154.200.000 - 1.000.000 156.200.000 - 1.000.000 Doji Hà Nội 154.200.000 - 1.000.000 156.200.000 - 1.000.000 Doji TP.HCM 154.200.000 - 1.000.000 156.200.000 - 1.000.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 16/12

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Đầu giờ sáng 16/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,6-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 150.600.000 - 1.000.000 153.400.000 - 1.000.000 Doji 151.800.000 0 154.800.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 16/12

Ngày 15/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB cũng được nâng lên mức 155,7-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 16/12/2025

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhanh. Lúc 8h31' ngày 16/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.312,2 USD/ounce, hạ 27,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 16/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30 ngày 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.340 USD/ounce, vàng giao tháng 2 tăng 51,9 USD, lên 4.380 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 1,958 USD, đạt 63,955 USD/ounce.

Tổng thống Donald Trump cho biết Kevin Hassett và Kevin Warsh là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông cũng nhấn mạnh mong muốn người đứng đầu Fed trong tương lai sẽ tham vấn với Nhà Trắng về chính sách lãi suất.

Chủ tịch Fed giữ vai trò then chốt đối với nền kinh tế Mỹ, bởi đây là người định hướng và dẫn dắt chính sách tiền tệ của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Với ảnh hưởng trực tiếp tới lãi suất, thanh khoản và kỳ vọng thị trường, Chủ tịch Fed có thể tác động mạnh đến tăng trưởng, lạm phát, thị trường lao động và diễn biến của đồng USD. Những phát biểu và quyết định của Chủ tịch Fed thường lập tức làm rung chuyển thị trường chứng khoán, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa toàn cầu.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Fed hiện nay là Jerome Powell. Ông được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm lần đầu vào năm 2018, sau đó được Tổng thống Joe Biden tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 4 năm, bắt đầu từ tháng 5/2022.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, tập đoàn CMOC Group của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện trong lĩnh vực kim loại quý với thương vụ trị giá 1 tỷ USD mua lại các tài sản tại Brazil của Equinox Gold Corp.

Theo Bloomberg, Equinox sẽ nhận 900 triệu USD tiền mặt, kèm khoản thanh toán bổ sung có điều kiện tối đa 115 triệu USD. Sau thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý I năm tới, CMOC sẽ sở hữu toàn bộ các mỏ Aurizona, RDM, Fazenda và Santa Luz tại Brazil, với tổng sản lượng vàng hàng năm đáng kể.

Về địa chính trị, Mỹ, Ukraine và Liên minh châu Âu tiếp tục vòng đàm phán hòa bình tại Berlin. Ukraine và Mỹ bước sang ngày thảo luận thứ hai về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga, trong đó các bảo đảm an ninh cho Kyiv là trọng tâm.

Thị trường năng lượng tiếp tục xuất hiện tín hiệu dư cung. Giá dầu thô Trung Đông suy yếu khi lo ngại nguồn cung vượt cầu trong khu vực gia tăng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung kỷ lục trong năm tới và tình trạng này còn có thể kéo dài sang năm 2026.

Giá vàng 9999 hôm nay 16/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,6-154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, giao dịch ở mức 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 152,8-155,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng xu hướng ngắn và trung hạn của vàng vẫn rất tích cực. Theo đánh giá kỹ thuật, giá vàng đang trong xu hướng đi lên. Khi vùng kháng cự đáng kể duy nhất còn lại chỉ là đỉnh lịch sử trước đó, rủi ro điều chỉnh sâu là không lớn.

Trong bối cảnh lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đủ nhanh để buộc Fed thay đổi lập trường, vàng được xem là đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục tăng trong năm 2026.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, nhận định vàng đang thể hiện sức mạnh tương đối vượt trội so với bạc sau nhịp điều chỉnh cuối tuần.

Pavilonis nhận định, các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho đà tăng của kim loại quý nhìn chung chưa thay đổi. Fed đang bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời can thiệp thị trường trái phiếu ngắn hạn thông qua hoạt động mua tín phiếu, qua đó bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính. Khi lợi suất giảm, dòng tiền từng trú ẩn trong công cụ tiền tệ an toàn sẽ buộc phải tìm kiếm kênh đầu tư thay thế, trong đó có vàng.

Trong ngắn hạn, theo Pavilonis, áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,2% và tâm lý trên thị trường chứng khoán có thể tạo ra những nhịp rung lắc. Về mặt dài hạn, vàng vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn cốt lõi.