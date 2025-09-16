Giá vàng trong nước hôm nay 16/9/2025

Giá vàng trong nước chiều nay được điều chỉnh đi lên theo diễn biến của giá vàng thế giới.

Lúc 14h22', giá vàng 9999 của SJC được nâng lên mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch 16/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua, lên mức 130-132 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 130.300.000 + 1.700.000 132.300.000 + 1.200.000 Doji Hà Nội 130.300.000 + 1.700.000 132.300.000 + 1.200.000 Doji TP.HCM 130.300.000 + 1.700.000 132.300.000 + 1.200.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật chiều 16/9

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng thêm.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC sáng nay được niêm yết ở mức 126-129 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 126.600.000 + 1.600.000 129.300.000 + 1.300.000 Doji 126.800.000 + 600.000 129.800.000 + 600.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật chiều 16/9

Ngày 15/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên ở chiều bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 128,6-131,1 triệu đồng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ ở mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 16/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay tăng khá mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay lúc 8h38' ngày 16/9 (giờ Việt Nam) ở mức 3.678,7 USD/ounce, tăng 30,7 USD/ounce so với đêm qua.

Lúc 20h (ngày 15/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.648 USD/ounce, tăng 0,2%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.686 USD/ounce.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang New York, tình hình sản xuất tại New York trong tháng 9 giảm mạnh và rơi vào vùng suy thoái. Chỉ số sản xuất Empire State hạ xuống -8,7, từ mức 11,9 của tháng 8 và thấp hơn nhiều so với dự báo -5,0. Đây là lần đầu tiên chỉ số này quay lại mức âm kể từ tháng 6.

Số đơn hàng và lô hàng mới sụt giảm mạnh, hàng tồn kho tiếp tục giảm nhẹ, trong khi việc làm giữ ổn định nhưng số giờ làm việc bình quân giảm. Giá đầu vào vẫn tăng cao, giá bán tăng ở mức vừa phải và kế hoạch chi tiêu vẫn yếu.

Các doanh nghiệp kỳ vọng điều kiện sẽ cải thiện trong thời gian tới, song tâm lý nhìn chung vẫn thận trọng. Ngay sau khi báo cáo công bố, giá vàng có lúc bật tăng rồi đi ngang, giao dịch quanh 3.642 USD/ounce.

Thị trường toàn cầu đang chờ đợi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bắt đầu vào sáng thứ Ba và kết thúc vào chiều thứ Tư, với một tuyên bố và cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. FOMC dự kiến sẽ thực hiện việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024.

Giá vàng trong nước không điều chỉnh. Ảnh: Chí Hiếu

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Fed bị chỉ trích rằng đã phản ứng chậm trước dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu. Các dự báo cập nhật của Fed cho thấy tăng trưởng chậm hơn và tỷ lệ thất nghiệp tăng, trong khi Chủ tịch Jerome Powell sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi tại cuộc họp báo.

Tin tức khác đáng chú ý, các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về TikTok, thương mại và nền kinh tế toàn cầu trong các cuộc đàm phán cấp cao được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha. Trung Quốc cho biết đang tiến hành điều tra các chất bán dẫn của Mỹ, cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền.

Giá dầu thô gần như ổn định và giao dịch quanh mức 62,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện là 4,06%.

Dự báo giá vàng

Theo phân tích của Bank of America (BofA), thị trường vàng đã có một đợt tăng giá ấn tượng trong năm nay. Ngân hàng này cho rằng lĩnh vực khai thác vàng vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt khi so sánh với tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu.

Mặc dù tổng vốn hóa của ngành vàng đã tăng lên 550 tỷ USD, con số này vẫn chỉ chiếm 0,39% vốn hóa thị trường toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 0,71% vào năm 2011.

BofA dự báo nếu chu kỳ tăng giá hiện tại tiếp tục, vốn hóa thị trường của ngành có thể đạt lại mức cao đó, tương đương gần 990 tỷ USD. Ngân hàng này cũng nhận thấy định giá của các công ty khai thác vàng vẫn còn thấp so với các đỉnh trước đây, cho thấy có dư địa để giá trị tăng lên.

Với triển vọng lạc quan này, BofA kỳ vọng giá vàng sẽ đạt trung bình khoảng 4.000 USD/ounce vào quý II/2026, khi Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách, làm suy yếu đồng USD và thúc đẩy giá kim loại quý này.

Các nhà phân tích từ CPM Group đặt mục tiêu giá vàng sẽ đạt 3.710 USD vào ngày 19/9, nhưng nếu giá giảm xuống dưới 3.650 USD thì nên bán để cắt lỗ.

Giá vàng đã từng lập kỷ lục 3.715 USD vào ngày 9/9. Mặc dù sau đó giá có giảm nhẹ, nhưng đang giữ vững trên mức 3.650 USD/ounce.

Theo CPM Group, giá vàng có thể tăng, ngay cả khi đã ở gần mức cao kỷ lục. Các nhà đầu tư vẫn tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn trước những lo ngại về tình hình kinh tế và chính trị.