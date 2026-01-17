Giá vàng thế giới hôm nay 17/1/2026

Lúc 21h ngày 16/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.604 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.610 USD/ounce.

Sau một tuần giao dịch khởi sắc, thị trường vàng xuất hiện áp lực điều chỉnh, nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày tại Mỹ. Tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu có dấu hiệu hạ nhiệt vào những phiên cuối tuần.

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 99,26 điểm, cao nhất trong vòng 6 tuần và đang hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Đà phục hồi của đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi loạt số liệu kinh tế tích cực của Mỹ, qua đó làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Theo số liệu công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn đáng kể so với dự báo, phản ánh thị trường lao động Mỹ vẫn vững vàng. Bên cạnh đó, một số khảo sát sản xuất cũng cho kết quả vượt kỳ vọng. Nhiều quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu thận trọng, cảnh báo rủi ro lạm phát và nhấn mạnh sự ổn định của thị trường lao động.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City, ông Jeff Schmid, cho rằng lãi suất hiện tại vẫn cần được duy trì để tiếp tục tạo áp lực kiềm chế lạm phát. Việc cắt giảm lãi suất thêm khó mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện thị trường lao động, do các vấn đề chủ yếu mang tính cấu trúc.

Ông Schmid khẳng định mô hình điều hành phi tập trung là thế mạnh của Fed, cho phép tồn tại các quan điểm khác nhau trong việc hoạch định chính sách tiền tệ.

Ở lĩnh vực thương mại, Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng. Theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Đài Loan xuống 15%. Đổi lại, các doanh nghiệp bán dẫn của Đài Loan cam kết tăng mạnh đầu tư tại Mỹ.

Tại châu Á, Trung Quốc đang tăng cường quản lý hoạt động giao dịch tần suất cao. Các sở giao dịch hàng hóa tương lai tại Thượng Hải và Quảng Châu đã yêu cầu các công ty môi giới chuyển máy chủ của khách hàng ra khỏi trung tâm dữ liệu do sở giao dịch vận hành. Cơ quan quản lý cũng xem xét áp dụng thêm độ trễ đối với các kết nối từ bên thứ ba, qua đó hạn chế hoạt động đầu cơ tốc độ cao.

Giá vàng trong nước không đổi. Ảnh: Phạm Hải

Giá vàng trong nước hôm nay 17/1/2026

Phiên giao dịch 16/1, giá vàng miếng SJC đứng im so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 157,2-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Erik Norland, Giám đốc tài chính của CME Group, nhận định, giá vàng trong những năm gần đây được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố vĩ mô mang tính nền tảng và các yếu tố này nhiều khả năng vẫn còn ảnh hưởng trong năm 2026.

Lạm phát lõi duy trì trên mục tiêu tại hầu hết các nền kinh tế lớn, trong khi nhiều ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục cắt giảm lãi suất. Nếu lạm phát không hạ nhiệt hoặc thậm chí tăng trở lại mà chính sách tiền tệ không được thắt chặt tương ứng, nhà đầu tư có thể tiếp tục gia tăng tỷ trọng vàng và kim loại quý trong danh mục.

Hiện Fed đóng vai trò then chốt. Việc Fed thay đổi ban lãnh đạo vào tháng 5/2026 sẽ khiến thị trường đặc biệt theo dõi sát định hướng chính sách tiền tệ, qua đó tác động mạnh đến giá vàng.

Theo BMO Capital Markets, giá vàng đang duy trì vững trên mốc 4.600 USD/ounce và đã tăng hơn 6% từ đầu năm, phản ánh vai trò trú ẩn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nhu cầu đầu tư vẫn cao. Triển vọng trung và dài hạn của vàng được đánh giá ổn định và vượt trội hơn bạc.

Các chuyên gia BMO cho rằng bạc đang tăng mạnh nhờ dòng tiền đầu cơ, về dài hạn, nguồn cung bạc vật chất có xu hướng dư thừa, khiến bạc có khả năng kém hấp dẫn hơn vàng. Vàng được hưởng lợi do nguồn cung không chịu áp lực dư thừa lớn như bạc, vai trò lưu trữ giá trị và phòng ngừa rủi ro vẫn được duy trì. Vàng có xu hướng giữ giá tốt hơn và ổn định hơn so với bạc trong dài hạn.