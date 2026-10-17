Giá vàng hôm nay 17/10 tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Trong nước, vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 143,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10

Lúc 21h30 ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.199 USD/ounce, tăng 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.211 USD/ounce.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu cụ thể về quyết định lãi suất tại cuộc trao đổi bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, Thái Lan. Ông nhấn mạnh Fed sẽ dựa vào dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định, trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao.

Sau phát biểu của ông Warsh, thị trường giảm dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 xuống khoảng 15%. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức gần 89%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo giá sản xuất (PPI) công bố ngày 15/10 cho thấy chỉ số này tăng 1,3% trong tháng 9 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá năng lượng sản xuất tăng 10,8%, làm gia tăng lo ngại chi phí dầu và nhiên liệu cao có thể khiến lạm phát kéo dài. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cho thấy sức mua của người tiêu dùng vẫn khá vững. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở khoảng 5,11%, giảm khoảng 0,14 điểm phần trăm trong tuần. Lo ngại về nguồn vốn dành cho các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu mua trái phiếu chính phủ. Chỉ số USD giảm về quanh 101,9, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ với Iran vẫn ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đẩy nhanh việc đưa khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp còn lại ra thị trường nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent giao dịch quanh 105,26 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức khoảng 97,11 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/10

Chốt phiên 16/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 140,4-143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua thêm 23 tấn vàng trong tháng 9. Đây là mức mua vàng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023. Tính chung quý III, ngân hàng trung ương Trung Quốc bổ sung 63 tấn vàng, mức cao nhất theo quý kể từ quý III/2023.

Hoạt động đầu tư vàng thông qua các quỹ ETF cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong tháng 9, các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc hút thêm 11 tấn vàng, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Tổng lượng vàng nắm giữ đạt kỷ lục 304 tấn vào cuối tháng.

Theo ông Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc của WGC, nhu cầu đầu tư vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa danh mục khi thị trường chứng khoán trong nước suy yếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm cũng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Jia nhận định diễn biến địa chính trị, biến động giá năng lượng, kỳ vọng lạm phát và định hướng lãi suất của Fed tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối giá vàng trong ngắn hạn.

Theo Jefferies, công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư của Mỹ, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn do lãi suất thực tăng. Jefferies hạ dự báo giá vàng quý IV xuống 4.400 USD/ounce, từ mức 4.600 USD/ounce. Dự báo giá vàng bình quân năm 2026 cũng giảm từ 4.595 USD xuống 4.511 USD/ounce.

Jefferies vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn và giữ dự báo giá vàng năm 2027 ở mức 5.000 USD/ounce. Nợ công Mỹ tăng, thâm hụt ngân sách lớn, lạm phát dai dẳng và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương được xem là những yếu tố hỗ trợ giá vàng.