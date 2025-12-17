Giá vàng thế giới hôm nay 17/12/2025

Tới 20h15 ngày 16/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.309 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.329 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 16/12 cao hơn khoảng 64,2% (tương đương tăng 1.684 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 16/12 (giờ Việt Nam) tăng mạnh trở lại, sau nhịp chốt lời trên thị trường châu Âu. Giá vàng bật tăng từ ngưỡng 4.275 USD/ounce lên trở lại 4.310 USD/ounce.

Vàng tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD suy yếu và sức cầu đối với mặt hàng này vẫn rất lớn mỗi khi giá điều chỉnh giảm. Bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Giá vàng tăng trên thị trường Mỹ sau khi nước này công bố bảng lương phi nông nghiệp tăng nhẹ nhưng bức tranh tổng thể ảm đạm với tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,4% lên 4,6%; tỷ lệ thiếu việc làm tăng từ 8% lên 8,7%.

Giá vàng trong nước giảm mạnh rồi bật tăng. Ảnh: NH

Thông tin này lập tức khiến giới đầu tư đánh cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải cân nhắc tới việc duy trì hoặc đẩy mạnh nới lỏng tiền tệ để gia tăng việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sau báo cáo, tỷ lệ này là 56,8%, trong đó có 45,9% khả năng Fed hạ 0,25 điểm phần trăm và 10,9% hạ 0,5 điểm phần trăm.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/12/2025

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 16/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,9-152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng.

Dự báo giá vàng

Sau khi bứt phá trong tuần trước lên ngưỡng 4.300 USD/ounce, vàng có dấu hiệu chịu áp lực chốt lời. Giá vàng và bạc có xu hướng chững lại sau nhịp tăng, với hoạt động chốt lời cho thấy xu hướng tích lũy hơn là sự suy yếu của nhu cầu. Dòng tiền trú ẩn an toàn hạ nhiệt khi phần bù rủi ro địa chính trị giảm bớt, song bất định vĩ mô vẫn hạn chế dư địa giảm của kim loại quý.

Vị thế hợp đồng tương lai và dòng vốn ETF cho thấy xu hướng củng cố thay vì thanh lý diện rộng.

Vàng được dự báo hưởng lợi khi Mỹ dần công bố những thông tin kinh tế sau một thời gian dài trì hoãn do đóng cửa. Doanh số bán lẻ trong tháng 10 không đổi so với tháng 9, so với mức dự báo tăng 0,1% của các nhà kinh tế.

Trong năm 2026, vàng được dự báo tiếp tục đi lên cho dù mức tăng có thể không cao. Giới đầu tiếp tục xem vàng là công cụ phòng ngừa trước triển vọng tăng trưởng Mỹ chậm lại và chính sách tiền tệ ngày càng nới lỏng.