Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, ngày 15/12, tỷ giá USD/VND tiếp tục hạ nhiệt. Đồng USD bán ra trên thị trường tự do giảm thêm 20 đồng so với cuối tuần trước, xuống 27.180 đồng/USD. Giá mua vào đứng ở mức 27.100 đồng/USD.

Như vậy, giá USD trên thị trường chợ đen đã giảm rất nhanh, từ mức trên 27.500 đồng/USD (giá bán ra) hồi đầu tháng 12 và thấp hơn nhiều so với mức 27.700-28.000 đồng/USD trong phần lớn thời gian của tháng 11.

Tính tới cuối giờ chiều 15/12, giá USD trên thị trường tự do chỉ còn tăng khoảng 5,2% so với cuối năm ngoái, so với mức tăng gần 8% hồi cuối tháng 11.

Tỷ giá USD/VND trong hệ thống ngân hàng tăng khoảng 3,3% so với đầu năm. Tính tới 15/12, Vietcombank niêm yết giá USD mua bán ở mức 26.091 đồng và 26.401 đồng/USD, tiếp tục giảm 4 đồng so với cuối tuần trước, duy trì xu hướng đi xuống từ đầu tháng tới nay.

Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt nhanh chóng trong bối cảnh đồng USD cũng giảm khá mạnh trên thị trường quốc tế trong vài phiên gần đây, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, giảm thêm 0,25 điểm phần trăm đồng thời chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng.

Trong cuộc họp hôm 10/12, Fed tuyên bố sẽ bắt đầu mua trái phiếu ngắn hạn, qua đó mở rộng bảng cân đối kế toán. Điều này giúp giảm bớt áp lực trên thị trường liên ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu mua 40 tỷ USD tín phiếu kho bạc từ ngày 12/12. Fed dự kiến "duy trì mức mua cao trong vài tháng" trước khi có thể "giảm đáng kể".

Giá vàng trong nước vẫn tăng dù tỷ giá USD/VND bớt nóng. Ảnh: HH

Tính tới 16h50 chiều 15/12, chỉ số DXY giảm xuống còn 98,3 điểm, thấp hơn nhiều so với mức trên 100 điểm hồi cuối tháng 11.

Tỷ giá USD/VND bớt nóng còn do diễn biến bất ngờ trên thị trường tài chính trong nước, khi lãi suất tăng mạnh ở nhiều phân khúc. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất cho vay qua đêm gần đây vọt lên mức cao kỷ lục trên 7%/năm. Lãi suất huy động tại các ngân hàng cũng tăng mạnh.

Càng gần về cuối năm, xu hướng tăng lãi suất huy động càng lan rộng sang hầu hết các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh cũng tham gia cuộc đua tăng lãi suất, trong đó có BIDV, VietinBank.

Trên thị trường hôm 15/12, có ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng với mức gửi khá thấp, chỉ từ 100 triệu đồng. Nhiều ngân hàng tung ra gói lãi suất đặc biệt lên tới 7-8%/năm.

Giá vàng vẫn leo thang

Tỷ giá USD/VND giảm nhanh trong 2 tuần qua đã tác động khá lớn tới giá của nhiều loại hàng hóa trong nước, trong đó có vàng. Một đồng USD yếu đi trong nước khiến việc quy đổi giá vàng thế giới ra giá vàng trong nước sẽ thấp đi.

Tuy nhiên, trên thực tế, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn một số thương hiệu nổi tiếng như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... tăng khá mạnh.

Chiều 15/12, vàng miếng SJC tăng thêm 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước lên đỉnh cao lịch sử mới: 155,2 triệu đồng/lượng (mua) và 157,2 triệu đồng/lượng (bán).

Giá vàng nhẫn SJC tăng thêm 500.000 đồng lên mức cao mới: 151,6 triệu đồng/lượng (mua) và 154,4 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng thêm 500.000 đồng lên 152,8 triệu đồng/lượng (mua) và 155,8 triệu đồng/lượng (bán), tiến gần tới đỉnh cao lịch sử cũ 159,5 triệu đồng/lượng (bán) hôm 17/10.

Sở dĩ giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng dù tỷ giá USD/VND giảm là do giá vàng thế giới tăng với tốc độ nhanh hơn.

Tới chiều 15/12, có lúc giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lên gần ngưỡng 4.350 USD/ounce, chỉ còn thấp hơn chút ít so với đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 17/10. Khoảng một tuần qua, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 160 USD, tương đương mức tăng khoảng 3,8%.

Tuy nhiên, giá vàng được dự báo còn ít dư địa để tiếp tục tăng bùng nổ trong năm tới.

Hiện vẫn còn nguyên các yếu tố hỗ trợ vàng bứt phá, nhưng vàng đã tăng 65% trong năm 2025 và 27% trong năm 2024.

Chuyên gia Alex Kuptsikevich đến từ FxPro cho rằng đà tăng của vàng đang dần đến hồi kết bởi có dấu hiệu của một thị trường bong bóng khi mà cả vàng, chứng khoán và một số loại tài sản khác cùng đồng thời tăng mạnh trong năm 2025.

Ở chiều ngược lại, nhiều tổ chức dự báo vàng có thể còn lên tiếp trong năm 2026 dù không mạnh, mức tăng có thể 5-25% khi ngân hàng trung ương các nước, nhiều tổ chức... vẫn có xu hướng mua vàng trong một thế giới nhiều bất định.