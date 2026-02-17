Giá vàng thế giới hôm nay 17/2/2026

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi xuống, mất mốc 5.000 USD/ounce. Lúc 8h09' ngày 17/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.947 USD/ounce, giảm 54 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 17/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 157 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 24 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 16/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.001 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.005 USD/ounce.

Thị trường Mỹ nghỉ lễ vào thứ Hai. Thanh khoản khu vực châu Á khá trầm lắng khi các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc nghỉ giao dịch trước Tết Nguyên đán.

Giá vàng đang vận động nhạy cảm theo các tín hiệu từ kinh tế Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát và thị trường lao động. Khi các chỉ số như CPI hay bảng lương phi nông nghiệp cho thấy áp lực giá hạ nhiệt và tăng trưởng chậm lại, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất gia tăng, qua đó hỗ trợ vàng – tài sản không sinh lãi. Ngược lại, nếu kinh tế Mỹ duy trì đà tăng vững và lạm phát còn cao, lợi suất trái phiếu và đồng USD có xu hướng tăng, gây áp lực điều chỉnh lên kim loại quý.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho biết đang theo dõi sát lượng hợp đồng mở trên sàn CME Group để tìm manh mối về xu hướng giá vàng.

Ông Grady cho rằng phần lớn dòng vốn đầu cơ hiện chuyển sang các sản phẩm quy mô nhỏ, phù hợp hơn với nhà đầu tư cá nhân. Sau khi CME nâng yêu cầu ký quỹ, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ rời khỏi hợp đồng tiêu chuẩn và chuyển sang hợp đồng mini, nơi khối lượng giao dịch đang tăng kỷ lục.

Hệ quả là thị trường hiện bị chi phối nhiều hơn bởi nhà đầu tư cá nhân và các giao dịch theo xu hướng, trong khi dòng tiền lớn đứng ngoài quan sát. Đây có thể là nguyên nhân khiến biến động giá gần đây trở nên mạnh và khó lường hơn.

Liên quan đến cú giảm sốc hôm thứ Năm, ông Grady thừa nhận không có lời giải thích rõ ràng. Ông cho rằng có thể một số nhà đầu tư bị gọi ký quỹ (margin call), buộc phải bán tháo vị thế để bổ sung tiền ký quỹ.

Về triển vọng ngắn hạn, ông cho biết thị trường sẽ theo dõi sát quan điểm chính sách của ông Kevin Warsh nếu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed, cũng như các vấn đề liên quan đến tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Dự báo giá vàng sẽ cao hơn trong năm nay, nhưng nhấn mạnh diễn biến của hợp đồng mở sẽ là chỉ báo quan trọng để xác định dòng tiền lớn đang đứng về phía nào.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/2/2026

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Chốt phiên ngày 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho rằng những phiên giảm sốc như hôm thứ Năm là điều khiến ngay cả các chuyên gia kỳ cựu cũng bối rối.

Thị trường gần như không có lời giải thích rõ ràng cho cú lao dốc đột ngột của vàng. Ban đầu xuất hiện tin đồn về việc rò rỉ dữ liệu lạm phát (CPI), nhưng khi số liệu công bố lại thấp hơn kỳ vọng, giả thuyết này bị bác bỏ.

Ông nhận định thời điểm xảy ra bán tháo cũng không phải khung giờ thường xuất hiện dòng tiền lớn, nên nhiều khả năng đây là một đợt thanh lý vị thế hoặc bị gọi ký quỹ, có thể từ một quỹ lớn.

Ông Button cho rằng môi trường biến động cao hiện nay khiến nhà đầu tư mất phương hướng và khó định giá tài sản. Biến động quá mạnh có thể làm suy yếu niềm tin và khiến nhà đầu tư rút lui khỏi thị trường.

Trong ngắn hạn, ông đánh giá rủi ro đang nghiêng về chiều giảm. Thị trường thiếu động lực rõ ràng để đẩy giá vàng lên cao hơn, khi các yếu tố như chính sách thuế quan, đàm phán với Iran hay định hướng của Fed vẫn chưa có thông tin mới đáng kể. Nếu giá vàng có thể duy trì quanh 5.000 USD/ounce và mức biến động hằng ngày giảm xuống, thị trường mới có thể thu hút lại dòng tiền.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nghiêng về kịch bản tiêu cực. Ông nhận định dù vàng dao động trong vùng 4.900–5.100 USD/ounce phần lớn thời gian trong tuần, cú giảm gần 4% chỉ trong chưa đầy một giờ hôm thứ Năm cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế.

Ông Kuptsikevich lưu ý bạc và bạch kim đang có xu hướng yếu dần, liên tục tạo các đỉnh thấp hơn, đây là tín hiệu cho thấy thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm.

Dù vàng vẫn giữ được sự ổn định hơn so với các kim loại khác, ông dự báo giá có thể lùi về vùng 4.600–4.700 USD/ounce, nơi tập trung các vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu mốc này bị xuyên thủng, áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn.