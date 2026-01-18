Giá vàng thế giới hôm nay 18/1/2026

Giá vàng thế giới ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong tuần khi những bất ổn xoay quanh việc lựa chọn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư. Trong khi đó, giá bạc chịu áp lực bán mạnh sau khi Trung Quốc can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không mặn mà với việc đề cử ông Kevin Hassett vào vị trí Chủ tịch Fed. Theo ông, nếu để Hassett rời vị trí Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, Nhà Trắng sẽ mất đi một trong những tiếng nói kinh tế hiệu quả nhất.

Phát biểu này nhanh chóng lan tỏa tác động ra thị trường tài chính. Đồng USD thu hẹp đà giảm trước đó, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, gây áp lực lên vàng. Trên thị trường lãi suất, giới đầu tư cũng hạ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, với xác suất hai lần giảm 0,25 điểm phần trăm so với trước.

Trước đó, ông Kevin Hassett được xem là ứng viên “bồ câu” hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed, với kỳ vọng sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng. Khả năng ông được bổ nhiệm từng là một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng mạnh của giá vàng bước sang năm 2025, trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng đối với tính độc lập của Fed và kỳ vọng lãi suất thấp.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Tuy nhiên, việc ông Trump tỏ ra do dự đã làm dấy lên đồn đoán rằng cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh có thể là ứng viên sáng giá khác. Ông Warsh nổi tiếng với quan điểm “diều hâu” về chính sách tiền tệ, trái ngược hoàn toàn với lập trường ôn hòa của Hassett, qua đó làm gia tăng sự bất định trong việc định giá lộ trình lãi suất tương lai.

Triển vọng chính sách tiền tệ càng trở nên phức tạp sau loạt dữ liệu kinh tế gần đây. Sau các báo cáo về lạm phát và thị trường lao động, năm Chủ tịch ngân hàng Fed khu vực đã phát tín hiệu sẵn sàng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới, viện dẫn thị trường lao động ổn định và áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.604 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.610 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/1/2026

Phiên giao dịch 17/1, giá vàng miếng SJC không đổi so với mức kết phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 157,2-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng đứng im so với mức chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại FXTM, cho rằng ngay cả khi giá vàng bước vào giai đoạn tích lũy, xu hướng chính của thị trường vẫn không thay đổi. Các yếu tố nền tảng vẫn đang ủng hộ vàng, bao gồm lo ngại về tính độc lập của Fed, căng thẳng thương mại và hoạt động mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương.

Về kỹ thuật, ông Otunuga nhận định xu hướng giá vẫn tăng, nhưng đang ở trạng thái quá mua. Nếu giá vàng suy yếu dưới mốc 4.570 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh về vùng 4.500-4.450 USD/ounce. Ngược lại, nếu vượt mốc 4.645 USD/ounce, giá vàng có khả năng hướng tới cột mốc quan trọng tiếp theo tại 4.700 USD/ounce.

Elior Manier, chuyên gia phân tích thị trường tại OANDA, cảnh báo vàng đang đối mặt với những lực cản ngày càng lớn khi thị trường trở nên quá mua. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy nguy cơ chững lại. Việc các ngân hàng, quỹ đầu cơ và thậm chí cả những người không chuyên liên tục đưa ra các mục tiêu giá ngày càng cao là dấu hiệu của trạng thái hưng phấn quá mức, vốn thường báo trước những đợt điều chỉnh mạnh khi vị thế thị trường trở nên lệch một chiều.

Ông Manier cho rằng kỳ vọng Fed phải đến tháng 6 mới cắt giảm lãi suất tiếp theo có thể làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu hiện nay đã khác xa so với giai đoạn 2021-2022, do đó khó có khả năng giá vàng quay trở lại mặt bằng thấp như trước.