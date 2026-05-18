Giá vàng thế giới hôm nay 18/5/2026

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.687 USD/ounce và có thời điểm tăng lên trên 4.768 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi thị trường chuyển sự chú ý sang lạm phát nóng, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.

Áp lực bán gia tăng sau khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát vẫn cao, làm giảm kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất. Chỉ số CPI tháng 4 tăng 3,8%, trong khi PPI tăng mạnh hơn dự báo, khiến giá vàng liên tục suy yếu trong nửa cuối tuần.

Đến phiên thứ Sáu, giá vàng giao ngay xuyên thủng mốc 4.600 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,54% và đồng USD tiếp tục đi lên. Căng thẳng Trung Đông cùng giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng càng làm dấy lên lo ngại Fed sẽ giữ lãi suất cao lâu hơn.

Giá vàng thế giới lao dốc. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá vàng giao ngay chạm đáy 4.511 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ lên quanh 4.543 USD/ounce, giảm hơn 3% tính theo tuần.

Nhà đầu tư vàng tiếp tục đối mặt với tâm lý thất vọng khi các kỳ vọng tăng giá bị dập tắt do chưa có tiến triển đáng kể nào trong việc chấm dứt xung đột tại Iran và mở lại eo biển Hormuz - yếu tố đang khiến giá dầu tiếp tục leo thang và làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, ví diễn biến hiện tại của thị trường vàng như “ngôi nhà lá bài đang sụp đổ” khi thị trường ngày càng tin Fed sẽ giữ lãi suất cao lâu hơn.

Việc giá dầu quay trở lại vùng ba chữ số đang làm bùng phát lo ngại lạm phát, trong khi vàng trở thành “nạn nhân” của sự hỗn loạn trên thị trường. Khi giới giao dịch hiện định giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trước cuối năm 2026, xu hướng dễ xảy ra nhất với vàng vẫn là giảm giá, đặc biệt khi đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/5/2026

Ngày 16/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 4 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, cho rằng nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi vì xu hướng giảm mới chỉ bắt đầu hình thành. Thị trường có thể còn biến động mạnh trong vài ngày tới, đặc biệt nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng trong bối cảnh hiện nay, ngay cả tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng khó có nhiều dư địa để thay đổi chính sách tiền tệ. Dù ông Warsh được xem là người ủng hộ lãi suất thấp, giới phân tích cho rằng ông khó thuyết phục các thành viên Fed cắt giảm lãi suất khi lạm phát đang tăng trở lại.

Triển vọng lạm phát hiện không còn chỉ xoay quanh cuộc khủng hoảng năng lượng mà đang bắt đầu tạo sức ép lên tăng trưởng kinh tế, làm dấy lên nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào trạng thái “đình lạm” - tăng trưởng chậm đi kèm lạm phát cao.

Khảo sát của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall đang nghiêng mạnh về xu hướng giá vàng giảm. Có tới 77% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới, trong khi chỉ 15% kỳ vọng giá tăng.

Các chuyên gia phân tích của CPM Group đã đưa ra khuyến nghị bán đối với vàng trong phiên cuối tuần, với mục tiêu giá ban đầu ở mức 4.400 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 15-29/5 và ngưỡng cắt lỗ tại 4.630 USD/ounce.

Theo CPM Group, sau giai đoạn đi ngang từ ngày 7-14/5, giá vàng đã giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức cao nhất trong 52 tuần, kéo theo làn sóng bán tháo trên nhiều loại tài sản. Ngoài ra, hoạt động chốt lời trước mùa hè tại Bắc bán cầu cũng góp phần gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

CPM Group cảnh báo biến động thị trường có thể gia tăng trong vài tuần tới, khiến giá vàng giảm nhanh trong ngắn hạn. Nếu xuyên thủng vùng 4.380 USD/ounce, giá vàng có thể tiếp tục lùi về mốc 4.200 USD/ounce.