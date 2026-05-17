Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi triển vọng giá trong 5 năm tới trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi tại nhiều khu vực, từ Mỹ đến châu Á.

Không chỉ là một tài sản, vàng trong nhiều nền kinh tế còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: đó là “bảo hiểm tài chính” trước lạm phát, mất giá tiền tệ và bất ổn toàn cầu.

Vì sao vàng vẫn được xem là ‘tài sản phòng thủ’?

Trong lịch sử, vàng thường tăng giá trong những giai đoạn mà niềm tin vào tiền tệ suy giảm. Khi lạm phát tăng cao, khi đồng USD biến động mạnh, hoặc khi căng thẳng địa chính trị leo thang, dòng tiền thường tìm đến vàng như một nơi trú ẩn.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là chính sách của các ngân hàng trung ương. Trong những năm gần đây, xu hướng tích trữ vàng của nhiều quốc gia gia tăng đáng kể.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua ròng khoảng 863 tấn vàng trong năm 2025, dù giảm so với mức đỉnh các năm trước, nhưng vẫn duy trì quanh vùng cao lịch sử.

Giá vàng đang rơi tự do làm nhiều người cháy túi. Ảnh: Minh Hiền

Động thái này cho thấy vàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong chiến lược dự trữ của nhiều quốc gia. Chính lực cầu này tạo ra một “nền đỡ” quan trọng cho giá vàng trong dài hạn.

Dù triển vọng dài hạn được đánh giá tích cực nhưng vàng không tăng đều đặn. Lịch sử cho thấy đây là một trong những tài sản biến động mạnh theo chu kỳ.

Giá vàng thường tăng khi lãi suất thực giảm, niềm tin vào hệ thống tài chính suy yếu và bất ổn địa chính trị gia tăng. Ngược lại, vàng có thể giảm mạnh khi đồng USD tăng giá, lãi suất tăng cao và thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn “ưa rủi ro”.

Điều này khiến vàng trở thành một tài sản “hai mặt”: vừa an toàn về dài hạn, vừa đầy biến động trong ngắn hạn.

Đa dạng cách thức đầu tư vàng

Một điểm đáng chú ý là cách thức đầu tư vào vàng đang thay đổi nhanh chóng. Nếu như trước đây nhà đầu tư chủ yếu nắm giữ vàng vật chất dưới dạng trang sức hoặc vàng miếng thì hiện nay các kênh đầu tư tài chính như quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất như SPDR Gold Shares, vàng số, chứng chỉ vàng hay các quỹ hoán đổi danh mục đang ngày càng trở nên phổ biến.

Những công cụ này giúp nhà đầu tư tiếp cận vàng dễ dàng hơn, không cần lưu trữ vật lý nhưng cũng khiến thị trường trở nên “tài chính hóa” mạnh hơn, đồng nghĩa với biến động lớn hơn.

Giới chuyên gia nhìn chung đồng thuận rằng vàng khó giảm sâu trong dài hạn. Dù còn nhiều góc nhìn khác nhau, phần lớn các phân tích dài hạn đều cho rằng vàng có xu hướng tăng theo chu kỳ 5 năm, dù không đi theo đường thẳng.

Ba yếu tố chính hỗ trợ xu hướng này gồm nhu cầu tích trữ của ngân hàng trung ương, chu kỳ lãi suất toàn cầu và rủi ro địa chính trị kéo dài.

Trong khi đó, các yếu tố gây áp lực giảm thường mang tính ngắn hạn và chu kỳ, như sức mạnh của USD hoặc các giai đoạn thị trường chứng khoán bùng nổ. Vì vậy, câu hỏi thực sự không phải “có tăng không” mà là “tăng như thế nào”.

Không giống cổ phiếu, vàng không được định giá chủ yếu dựa trên lợi nhuận doanh nghiệp hay dòng tiền. Thay vào đó, giá vàng phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với lạm phát, lãi suất, đồng USD và mức độ ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.

Thay vì chỉ đặt câu hỏi “vàng có tăng hay không”, vấn đề quan trọng hơn là nhìn vào những yếu tố nền tảng của kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới.

Mức độ bất ổn địa chính trị sẽ diễn biến ra sao? Chu kỳ lãi suất và lạm phát sẽ thay đổi như thế nào? Và liệu các đồng tiền pháp định có tiếp tục suy yếu so với tài sản thực? Chính những biến số này mới quyết định xu hướng dài hạn của giá vàng.

Theo Oropocket