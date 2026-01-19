Giá vàng thế giới hôm nay 19/1/2026

Giá vàng giao ngay khởi động tuần trước ở mức 4.529,89 USD/ounce. Ngay sau khi thông tin Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được công bố, giá kim loại quý này bật tăng mạnh, lên tới 4.591,53 USD/ounce.

Sau nhịp điều chỉnh ngắn về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.582 USD/ounce, thị trường Mỹ đón nhận loạt thông tin cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép lên Fed, khiến giá vàng biến động mạnh.

Giá vàng giao ngay vượt mốc 4.600 USD/ounce, vọt lên gần 4.616 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng không bền khi vàng nhanh chóng lao dốc về 4.586 USD/ounce, rồi bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trở lại, chạm 4.630 USD/ounce.

Trong các phiên thứ Ba và thứ Tư, giá vàng dao động trong vùng 4.580-4.630 USD/ounce. Sau đó, vàng chịu áp lực bán mạnh nhưng giá vẫn giữ vững trên mốc hỗ trợ 4.580 USD/ounce. Thị trường chuyển sang trạng thái tích lũy khi giá vàng đi ngang trong biên độ hẹp 4.585-4.620 USD/ounce.

Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Việc không thể vượt qua mốc 4.620 USD/ounce đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh, kéo giá vàng rơi nhanh xuống đáy tuần tại 4.536 USD/ounce. Lực mua bắt đáy sau đó xuất hiện, giúp giá vàng bật tăng trở lại gần 4.600 USD/ounce.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.604 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh 4.610 USD/ounce.

Thị trường Mỹ nghỉ giao dịch ngày thứ Hai, trong khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chính thức khai mạc tại Davos (Thụy Sĩ), thu hút sự chú ý của giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

Trong tuần, Mỹ công bố báo cáo việc làm ADP, cung cấp tín hiệu sớm về xu hướng thị trường lao động. Các thông tin kinh tế đáng chú ý khác gồm doanh số nhà chờ bán tháng 12, bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại WEF, GDP Mỹ quý III, chỉ số lạm phát PCE tháng 10, 11 (thước đo lạm phát ưa thích của Fed), cùng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/1/2026

Trong phiên giao dịch 17/1, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 157,2-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức chốt phiên trước, niêm yết ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định đà tăng của vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi dòng tiền của những nhà đầu tư trước đó đứng ngoài thị trường. Các yếu tố nền tảng như nợ công toàn cầu cao, bất ổn kinh tế - địa chính trị và niềm tin suy yếu vào tiền pháp định vẫn chưa thay đổi, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, căng thẳng địa chính trị có phần hạ nhiệt tạm thời khiến giá vàng điều chỉnh nhẹ, nhưng đà giảm này nhanh chóng bị xóa bỏ. Việc USD suy yếu trong khi vàng duy trì sức mạnh cho thấy xu hướng tăng vẫn chi phối thị trường.

Ông James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng các nhịp điều chỉnh trước khi đóng cửa tuần là diễn biến bình thường.

Theo ông, không có lý do để đi ngược xu hướng hiện tại và các đợt điều chỉnh vẫn là cơ hội mua. Vùng 4.500 USD/ounce trên thị trường giao ngay có thể trở thành điểm hấp dẫn để lực mua quay lại nếu áp lực chốt lời kéo dài.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo giá kim loại quý có thể điều chỉnh trong ngắn hạn, chủ yếu do hoạt động chốt lời ở bạc. Tuy nhiên, đây không phải là sự đảo chiều xu hướng mà chỉ là giai đoạn “tạm nghỉ”, đặc biệt khi tỷ lệ vàng/bạc đã giảm sâu so với mức trung bình dài hạn, có thể kích hoạt dòng tiền quay trở lại vàng.