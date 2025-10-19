Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.022,44 USD/ounce và nhanh chóng bứt phá ngoạn mục. Ngay trong phiên đầu tuần, vàng đã vượt mốc 4.100 USD, sau đó tăng lên 4.200 USD vào thứ Tư và phá mốc 4.300 USD/ounce chỉ 15 phút trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa hôm thứ Năm.

Đến rạng sáng thứ Sáu (giờ Mỹ), kim loại quý tiếp tục chạm đỉnh gần 4.400 USD/ounce, mức giá từng được xem là “không tưởng”.

Khi thị trường châu Á mở cửa, giá vàng tăng vọt từ 4.315 USD lên 4.368 USD chỉ trong 15 phút. Sau đó, giá vàng lao dốc mạnh xuống 4.290 USD/ounce, nhưng lực mua vẫn kiên cường, giúp vàng lập đỉnh mới 4.370 USD/ounce vào nửa đêm.

Đà tăng kéo dài đến khi vàng chạm mức cao nhất mọi thời đại 4.380,99 USD/ounce.

Giá vàng sau đó giảm nhanh về 4.334 USD và chạm 4.217 USD/ounce chỉ nửa giờ sau khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa. Nỗ lực hồi phục lên trên mốc 4.260 USD đều thất bại, khiến giá rơi xuống đáy trong ngày 4.185,91 USD/ounce vào đầu giờ chiều.

Lực cầu quay trở lại vào cuối phiên giúp vàng hồi phục nhẹ lên quanh 4.240 USD/ounce trước khi kết thúc tuần.

Kết tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.252 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.267 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Đợt tăng của vàng tuần này kéo dài 9 tuần liên tiếp - một kỷ lục hiếm thấy kể từ thập niên 1970, chỉ mới xảy ra 5 lần trong hơn 50 năm qua, gần nhất là từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020. Thị trường chưa bao giờ chứng kiến chuỗi tăng 10 tuần liên tục.

Về mặt kỹ thuật, vàng đang trong trạng thái mua quá mức (overbought), song nền tảng cơ bản vẫn rất vững chắc: nợ công toàn cầu tiếp tục tăng, lạm phát neo cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại, và niềm tin vào đồng USD đang suy yếu. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn là tài sản tiền tệ thanh khoản duy nhất có thể thay thế đồng USD.

Tuy nhiên, những rủi ro mới đang nổi lên. Tăng trưởng kinh tế chậm lại gây áp lực lên hệ thống ngân hàng, khi nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc trả nợ.

Một số chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực mới, trong khi Quốc hội vẫn bế tắc trong việc thông qua các gói ngân sách - đe dọa kéo dài tình trạng đóng cửa chính phủ, vượt mức kỷ lục 35 ngày của năm 2018. Mức giá cao có thể kích hoạt các đợt chốt lời, khiến thị trường chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Ngày 18/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, xuống mức 149,5-150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Sau chuỗi tăng kéo dài nhiều tuần, giới phân tích nhận định vàng có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu chốt lời ở vùng giá cao.

Ông Phillip Streible, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng mức giảm 2% trong phiên thứ Sáu không nên xem là tín hiệu tiêu cực, mà cần nhìn nhận trong bức tranh tăng giá rộng hơn.

Thị trường chứng kiến một số biến động, nhưng đà tăng của vàng là hợp lý. Vàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn, nhất là khi hoạt động kinh tế yếu kém làm gia tăng nguy cơ xảy ra khủng hoảng ngân hàng khu vực. Nhu cầu đối với các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng cũng đang tăng mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, đợt tăng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, dù khả năng xuất hiện giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn là có thể.

Tuần qua, Société Générale, Bank of America và HSBC đều nâng dự báo giá vàng 2026, cho rằng kim loại quý có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce ngay trong nửa đầu năm tới. CEO JPMorgan Jamie Dimon thậm chí nhận định vàng hoàn toàn có thể chạm 5.000, thậm chí 10.000 USD/ounce trong bối cảnh hiện nay.