Giá vàng lao dốc

Thị trường vàng thế giới chứng kiến một phiên giao dịch đầy kịch tính vào đầu ngày 17/10 trên sàn New York (tối cùng ngày giờ Việt Nam). Sau khi bứt phá ngoạn mục từ mức dưới 4.200 USD/ounce hôm 16/10 lên đỉnh cao lịch sử 4.380 USD/ounce (khoảng 140 triệu đồng/lượng) hôm 17/10 trên thị trường châu Á và châu Âu, giá vàng giao ngay trên thị trường New York lao dốc, có lúc mất 160 USD (gần 3,7%) xuống ngưỡng 4.215 USD/ounce. Mức giảm này tương đương 5 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giảm hiếm gặp trong lịch sử biến động giá vàng, vượt trội so với nhiều cú sụt giảm nổi tiếng trước đây như hồi năm 2013 hay 2020.

Mức giảm 160 USD chỉ trong vài giờ là rất lớn nếu xét riêng lẻ, nhưng đặt trong bối cảnh giá vàng vừa tăng gần 200 USD ngay trong phiên trước đó, đây có thể là một phản ứng kỹ thuật khi thị trường không có thêm các yếu tố hỗ trợ. Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã vọt tăng gần 67%, từ mức khoảng 2.600 USD lên đỉnh 4.380 USD. Sự tăng trưởng chóng mặt này, kết hợp với khối lượng giao dịch kỷ lục, khiến một đợt điều chỉnh sâu trở nên dễ hiểu.

Giá vàng lao dốc diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng nhẹ trở lại. Chỉ số DXY (đo sức mạnh USD so với rổ tiền tệ chính) mở cửa phiên 17/10 trên thị trường Mỹ tăng 0,15% lên 98,5 điểm. Đồng USD mạnh lên thường tạo áp lực giảm giá lên vàng. Đồng thời, thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu tăng điểm vào đầu phiên 17/10, xoa dịu lo ngại về hệ thống ngân hàng. Chỉ số Dow Jones mở cửa tăng 200 điểm, nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan từ các ngân hàng lớn.

Trước đó, trong phiên họp thường niên hôm 15/10 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã bàn đến “chủ đề nóng hổi” này và về một đồng USD mất giá, căng thẳng địa chính trị, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và nhiều nước, trong đó có Mỹ-Trung.

Những yếu tố này là động lực chính đẩy vàng dồn dập lập đỉnh gần đây, nhưng nay có dấu hiệu tạm lắng xuống.

Nguyên nhân trực tiếp của cú giảm là hoạt động chốt lời (profit-taking) ồ ạt từ nhà đầu tư. Sau chuỗi tăng dài hơi, nhiều quỹ đầu tư và cá nhân đã bán ra để khóa lợi nhuận, đặc biệt khi giá vượt ngưỡng tâm lý 4.300 USD. Hơn nữa, đang có những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới.

Căng thẳng Mỹ-Trung cũng dịu bớt đôi chút. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có kế hoạch điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng trong phiên cuối tuần ngày 18/10, chỉ vài ngày sau khi ông Trump đe dọa áp thêm thuế quan 100% lên hàng Trung Quốc. Ông Trump cũng dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc "trong vài tuần nữa", báo hiệu khả năng đàm phán thương mại tái khởi động.

Những tín hiệu tích cực này làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng, vốn tăng vọt nhờ rủi ro địa chính trị và thương mại.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là: Trong trung và dài hạn 1-2 năm tới, triển vọng giá vàng sẽ ra sao? Liệu cú giảm này có báo hiệu đảo chiều hay chỉ là một đợt điều chỉnh tạm thời?

Giá vàng giảm sau một đợt tăng kéo dài. Anh: CH

Đảo chiều xu hướng tăng, hay điều chỉnh ngắn hạn?

Có thể thấy, giá vàng đã tăng quá nhanh (hơn 60% kể từ đầu năm) do vậy một đợt điều chỉnh sâu là khó tránh khỏi. Hoạt động chốt lời từ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, kết hợp với một đồng USD phục hồi và cổ phiếu Mỹ tăng điểm, là những "ngòi nổ" chính cho cú lao dốc 17/10.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể dao động quanh 4.000-4.300 USD/ounce nếu các tín hiệu hòa bình tiếp tục. Nếu ông Trump thành công ở Ukraine hoặc Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tạm thời, vàng dễ kiểm thử ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD. Ngược lại, bất kỳ một sự leo thang nào - như Nga phản ứng mạnh với khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine - sẽ đẩy giá vàng bật lại nhanh chóng.

Trong trung và dài hạn, đa số các tổ chức tài chính lớn dự báo vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng giá. Theo đó, thế giới đang ở trong một thời kỳ bất định, căng thẳng địa chính trị và xung đột quyền lực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ tư, thương mại Mỹ-Trung vẫn là "quả bom nổ chậm" với đe dọa thuế quan mới.

Thêm vào đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm (dự báo 2 lần trong phần còn lại của năm 2025) sẽ hỗ trợ vàng, vì lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại không sinh lời. Sức cầu mua vàng đến từ ngân hàng trung ương các nước (như Trung Quốc, Ấn Độ) được đánh giá còn rất lớn.