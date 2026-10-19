Giá vàng thế giới hôm nay 19/10

Sáng 19/10, thị trường vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới với diễn biến tích cực. Giá vàng bật tăng mạnh sau khi thị trường mở cửa, nhanh chóng vượt mốc 4.180 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h50 ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết ở mức 4.181,2 USD/ounce (mua vào) và 4.183,2 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu của phiên trước, giá vàng tăng 17,1 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,41%.

Giá vàng thế giới tuần qua mở cửa ở mức 4.193 USD/ounce, có lúc vượt 4.200 USD/ounce nhưng sau đó giảm do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Giá vàng giảm sâu, xuống mức thấp nhất tuần là 4.073 USD/ounce vào thứ Tư sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng cao hơn dự báo.

Chỉ số CPI tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo. Số liệu này làm dấy lên lo ngại lạm phát do giá năng lượng tăng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng phục hồi trong ngày thứ Năm, dù chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục tăng cao hơn dự báo. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh so với các mức đỉnh gần đây, còn đồng USD suy yếu.

Đà phục hồi tiếp diễn trong ngày thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu rõ ràng về quyết định lãi suất tháng 10 tại cuộc họp tối thứ Năm.

Diễn biến này giúp giảm bớt kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm một lần trước khi kết thúc năm.

Đến cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu giảm và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 dịu bớt.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.166 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.186 USD/ounce.

Trong tuần này, thị trường sẽ quan tâm đến dữ liệu nhà ở Mỹ tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của S&P Global, cùng chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/10

Chốt phiên 17/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,1-143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều.

Dự báo giá vàng

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX Bullion, cho rằng đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã hỗ trợ giá vàng phục hồi. Tuy nhiên, đà tăng chưa đủ để khẳng định kim loại quý đã kết thúc nhịp điều chỉnh. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể giảm nhẹ, dù triển vọng dài hạn được đánh giá tích cực.

Theo ông Razaqzada, giá vàng đang cố giữ mốc hỗ trợ 4.100 USD/ounce nhưng vẫn gặp kháng cự ở vùng giá cao hơn. Vàng cần vượt qua vùng kháng cự này để phát tín hiệu tăng rõ ràng hơn.

Ở chiều ngược lại, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng có thể tăng. Đồng USD suy yếu lần đầu tiên sau 5 tuần sẽ có lợi cho kim loại quý. Với tỷ giá thuận lợi hơn, người mua vàng bằng các đồng tiền khác ngoài USD có lợi hơn.

Trong khi đó, Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng diễn biến giá vàng phụ thuộc vào việc lạm phát dai dẳng có lấn át tác động từ khả năng lãi suất duy trì ở mức cao hay không.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD giảm đã hỗ trợ giá vàng, dù lạm phát cao hơn dự báo. Điều này cho thấy giá vàng phản ứng với kỳ vọng về lợi suất thực, chứ không chỉ phụ thuộc vào số liệu lạm phát.

Ông Aslam cho biết nhà đầu tư cần theo dõi vùng hỗ trợ gần 4.154 USD/ounce và ngưỡng kháng cự trước mắt 4.179 USD/ounce. Diễn biến lợi suất trái phiếu, sức mạnh của đồng USD, tín hiệu chính sách từ các ngân hàng trung ương và tình hình nguồn cung năng lượng toàn cầu là những yếu tố quan trọng.

Nếu lợi suất thực giảm kéo dài, các tổ chức có thể tăng phân bổ vốn vào vàng. Ngược lại, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ gia tăng có thể khiến giá vàng đi ngang hoặc điều chỉnh.

Theo ông Aslam, bất ổn lạm phát, nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ là những yếu tố chính chi phối giá vàng trong phần còn lại của năm 2026.