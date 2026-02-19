Giá vàng thế giới hôm nay 19/2/2026

Đến 10h35, giá vàng thế giới tiếp tục ở dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, báo hiệu trạng thái lình xình của vàng đang làm nhiều nhà đầu tư "sốt ruột".

Giá vàng thế giới sáng 19/2 đảo chiều giảm sau khi tăng mạnh, vượt mốc 5.000 USD/ounce vào đêm qua. Lúc 8h58' ngày 19/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.972,4 USD/ounce, giảm 50,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 19/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 157,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 23,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 22h30 ngày 18/2, giá vàng giao ngay bật tăng mạnh mẽ, vượt 5.023 USD/ounce, tăng tới 117 USD so với giá mở cửa.

Giá vàng tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Đây được xem là nhịp hồi kỹ thuật sau phiên giảm trước đó. Nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trước khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được công bố.

Sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày là biên bản cuộc họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Tại cuộc họp này, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Thị trường sẽ tìm kiếm tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, yếu tố có thể hỗ trợ vàng.

Thống đốc Fed Michael Barr cho rằng lãi suất nên duy trì ổn định trong một thời gian cho đến khi có thêm bằng chứng lạm phát tiến gần mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhận định vẫn có khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva được cho là có tiến triển bước đầu, dù còn nhiều chi tiết cần thảo luận. Phía Iran cho biết hai bên đã thống nhất các nguyên tắc định hướng cho một thỏa thuận tiềm năng, trong khi quan chức Mỹ nhận định hai bên sẽ tiếp tục trao đổi trong vài tuần tới. Diễn biến này phần nào làm dịu bớt căng thẳng địa chính trị - yếu tố thường hỗ trợ giá vàng.

Nhật Bản dự kiến đầu tư khoảng 36 tỷ USD vào các dự án dầu khí và khoáng sản quan trọng tại Mỹ, trong khuôn khổ cam kết thương mại song phương. Các dự án bao gồm cơ sở khí tự nhiên, xuất khẩu dầu thô và sản xuất vật liệu công nghiệp, nhằm tăng cường chuỗi cung ứng và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chỉ số USD tăng nhẹ. Giá dầu thô tăng lên quanh 63,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,06%.

Ông Aamir Makda, chuyên gia phân tích hàng hóa và tiền tệ tại Choice Broking, cho biết khi Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ kim loại quý vật chất lớn nhất thế giới - bước vào kỳ nghỉ, thanh khoản thị trường thường suy giảm rõ rệt. Khối lượng giao dịch mỏng có thể khiến biến động giá bị khuếch đại và chênh lệch giá mua - bán nới rộng.

Trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (14/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo bà Kriti Gupta, Giám đốc điều hành tại J.P. Morgan Private Bank, và ông Justin Biemann, Chiến lược gia đầu tư toàn cầu, giá vàng đã tăng hơn 170% trong 5 năm qua, do bất ổn địa chính trị và phân mảnh kinh tế mới. Cùng với đó là lo ngại về mất giá tiền tệ, tăng trưởng suy yếu, lạm phát và tình trạng tài khóa ở nhiều quốc gia - những yếu tố khiến vàng trở thành kênh trú ẩn được ưa chuộng.

Đà tăng của giá vàng hiện đối mặt với hai rủi ro chính. Thứ nhất là khả năng nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương suy giảm hoặc đảo chiều. Thời gian qua, lực mua mạnh từ khối này là động lực quan trọng giúp giá vàng duy trì ở mức cao. Nếu các ngân hàng trung ương giảm tốc độ tích lũy hoặc thậm chí bán ra để tái cơ cấu dự trữ, thị trường có thể mất đi trụ đỡ lớn.

Thứ hai là nguy cơ nhà đầu tư cá nhân rút vốn khi mức độ bất ổn địa chính trị hạ nhiệt hoặc xuất hiện các kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Do dòng tiền cá nhân thường phản ứng nhanh với biến động, việc bán ra ồ ạt trong ngắn hạn có thể khiến giá vàng chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

J.P. Morgan cho rằng vai trò của nhà đầu tư cá nhân không đủ lớn để quyết định xu hướng dài hạn. Lượng vàng nắm giữ qua các quỹ ETF hiện khoảng 100 triệu ounce, tương đương 8% dự trữ của các ngân hàng trung ương và vẫn thấp hơn mức đỉnh năm 2020.

Ngân hàng này nhấn mạnh vàng không chỉ là công cụ phòng hộ ngắn hạn mà còn là tài sản đa dạng hóa danh mục, giúp giảm biến động và bảo vệ trước lạm phát.

Trong dự báo gần đây, J.P. Morgan cho rằng nhu cầu từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và cộng đồng tiền số có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong năm 2026. Ngân hàng dự kiến nhu cầu mua từ ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình khoảng 585 tấn mỗi quý trong năm 2026.