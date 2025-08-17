Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi kỳ vọng lạm phát tăng cao hơn.

Đại học Michigan công bố kết quả sơ bộ của cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 8 là 58,6, thấp hơn so với kết quả cuối cùng của tháng 7 là 61,7. Dữ liệu này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, các nhà kinh tế dự báo là 62.

Giám đốc Khảo sát người tiêu dùng Joanne Hsu cho biết, tâm lý người tiêu dùng giảm 5% trong tháng 8, chấm dứt chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp. Nguyên nhân phần lớn xuất phát từ lo ngại gia tăng về lạm phát.

Theo bà Hsu, điều kiện mua sắm hàng hóa lâu bền đã giảm 14%, xuống mức thấp nhất trong một năm, do giá cả cao. Tình hình tài chính cá nhân cũng giảm nhẹ vì những lo ngại về sức mua, dù tài chính cá nhân được kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ thu nhập tăng.

Kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng từ 3,4% trong tháng 7 lên 3,9% trong tháng 8. Đợt tăng này chấm dứt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp ở kỳ vọng ngắn hạn, và 3 tháng giảm liên tiếp ở kỳ vọng dài hạn. Mặc dù vậy, cả hai chỉ số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục từng được ghi nhận trong tháng 4-5/2025.

Trước đó, báo cáo của Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) cho thấy, CPI trong tháng 7 đã tăng 0,2%, đúng như kỳ vọng. Mức tăng hàng năm là 2,7%, thấp hơn một chút so với dự báo. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản (loại trừ thực phẩm và năng lượng) hàng năm lại tăng 3,1%, cao hơn so với mức dự kiến.

Giá vàng chốt tuần tăng. Ảnh: Hoàng Hà

Chỉ số giá sản xuất (PPI) gây bất ngờ với mức tăng 0,9% trong tháng 7, vượt xa dự báo chỉ tăng 0,2%. Mức tăng hàng năm đạt 3,3%, cao nhất kể từ tháng 2 năm 2025. PPI cốt lõi cũng tăng mạnh 0,9% trong tháng trước.

Trong khi đó, Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska đã chính thức khép lại sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, không có thỏa thuận cụ thể nào được công bố.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.334 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.341 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước ngày 16/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, giá vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này có thể khiến giá vàng tăng hoặc giảm mạnh.

Về dài hạn, ông Day cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ với xu hướng tăng ổn định. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được thị trường phản ánh. Do đó, để giá vàng có thể bứt phá, cần có thêm những động thái nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập, cho rằng tác động từ hội nghị thượng đỉnh Alaska và hội nghị Jackson Hole sẽ quyết định hướng đi của USD, từ đó chi phối giá vàng. Trong khoảng thời gian giữa hai sự kiện này, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái ổn định.