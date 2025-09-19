Giá vàng trong nước hôm nay 19/9/2025

Mở cửa phiên giao dịch 19/9, giá vàng miếng SJC giữ nguyên mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 130-132 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 130.000.000 0 132.000.000 0 Doji Hà Nội 130.000.000 0 132.000.000 0 Doji TP.HCM 130.000.000 0 132.000.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 19/9

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 126-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Còn Doji sáng nay công bố giá vàng nhẫn ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với kết phiên hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 126.000.000 - 300.000 128.700.000 - 300.000 Doji 126.300.000 0 129.300.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 19/9

Kết phiên giao dịch 18/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130-132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,3-129 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay giảm khá mạnh. Lúc 8h52' hôm nay (ngày 19/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.639,9 USD/ounce, giảm 28,1 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 19/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 117 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.668 USD/ounce, tăng 0,25%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.701 USD/ounce.

Giá vàng và bạc quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại Mỹ, sau khi chạm mức cao kỷ lục. Động thái chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư đã kéo giá kim loại quý đi xuống, trong bối cảnh thị trường chờ đợi thêm tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Fed đã cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất xuống 4-4,25%. Quyết định này gần như được thống nhất, ngoại trừ Thống đốc Stephen Miran đề xuất giảm mạnh hơn.

Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh Fed sẽ phải đối mặt với những “bài toán khó” khi vừa phải kiềm chế lạm phát, vừa duy trì ổn định thị trường lao động. Ông cũng tái khẳng định cam kết về tính độc lập của ngân hàng trung ương, bất chấp những lo ngại liên quan đến vai trò kép của ông Miran trong chính quyền Nhà Trắng.

Ngay sau động thái từ Fed, các ngân hàng lớn của Mỹ như JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo và Bank of America đồng loạt hạ lãi suất cho vay cơ bản từ 7,5% xuống 7,25%.

Biểu đồ của Fed cho thấy khả năng có thêm một lần hạ lãi suất trong năm nay, hai lần trong năm 2026 và thêm một lần vào năm 2027. Dự báo cho thấy, lãi suất liên bang có thể kết thúc năm 2025 ở mức 3,6%.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô giữ ổn định quanh mức 64 USD/thùng. Chỉ số USD nhích nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,05%.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời tái khẳng định cách tiếp cận “dần dần và thận trọng” trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong quyết định được giới đầu tư chờ đợi, BoE giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4%. Tuy nhiên, sự đồng thuận không hoàn toàn tuyệt đối: 2 trong số 9 thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) bỏ phiếu ủng hộ việc hạ lãi suất.

Tại châu Á, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,2%, còn Shenzhen Component tăng 0,5% trong phiên thứ Năm, chạm mức cao nhiều năm. Sự khởi sắc đến từ làn sóng tích cực trên thị trường toàn cầu sau quyết định hạ lãi suất của Fed, cùng với hy vọng về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung và khả năng đạt thỏa thuận liên quan đến TikTok. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc điện đàm vào thứ Sáu.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng sẽ duy trì trên vùng hỗ trợ mạnh quanh 3.650-3.670 USD/ounce nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Nếu đồng USD suy yếu thêm và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, vàng có thể bứt phá vượt ngưỡng tâm lý 3.700 USD/ounce và hướng tới vùng 3.730-3.750 USD/ounce.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở vùng giá cao vẫn hiện hữu, do đó rủi ro điều chỉnh về dưới 3.650 USD/ounce không thể loại trừ nếu dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố khả quan hơn kỳ vọng.

Đồng USD yếu đi và kỳ vọng Fed sẽ còn cắt giảm lãi suất trong những tháng tới đang củng cố vai trò trú ẩn của vàng, dù áp lực chốt lời ngắn hạn có thể kìm hãm đà bứt phá lên các ngưỡng cao hơn.

Với lãi suất giảm nhanh hơn dự báo và lạm phát khó hạ nhiệt, vàng tiếp tục hưởng lợi như một tài sản phòng ngừa rủi ro. Giới phân tích cho rằng mốc tâm lý 3.700 USD/ounce sẽ là vùng thử thách quan trọng trong ngắn hạn, khi thị trường cân nhắc giữa triển vọng Fed “bồ câu” hơn và áp lực lạm phát kéo dài.