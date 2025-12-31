Vì sao giá vàng giảm mạnh?

Giá vàng trong nước ngày 30/12 giảm mạnh 3-4 triệu đồng/lượng, đánh dấu một trong những phiên lao dốc mạnh nhất trong năm 2025. Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Chu Phương cho biết, giá vàng trong nước sụt giảm do giá vàng thế giới vừa trải qua một “cú rũ” sâu, từ mức trên 4.500 USD/ounce xuống khoảng 4.300 USD/ounce; tương đương mức giảm hơn 200 USD/ounce, tức khoảng 5%.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2025 giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm mạnh trong một phiên, sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Theo bà Chu Phương, giá vàng chịu áp lực chủ yếu từ hai yếu tố. Thứ nhất là hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư trong quá trình cơ cấu danh mục trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Thứ hai là thông tin Sàn giao dịch hàng hoá Chicago (CME) nâng mức ký quỹ đối với bạc nhằm hạn chế rủi ro. Khi giá bạc giảm mạnh, hiệu ứng bán tháo lan sang thị trường vàng.

Sau một năm tăng khoảng 70% trên thị trường quốc tế, việc xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu được xem là cần thiết để “lọc” bớt nhà đầu tư yếu và hạ nhiệt thị trường. Theo bà Phương, đây là sự điều chỉnh lành mạnh chứ không phải tín hiệu đảo chiều xu hướng.

“Sau giai đoạn tăng mạnh, thị trường rơi vào trạng thái quá mua về mặt kỹ thuật, do đó các nhịp điều chỉnh sẽ giúp các chỉ báo kỹ thuật hạ nhiệt, tránh tình trạng quá nóng. Trong một nhịp tăng bền vững, thị trường luôn cần có những khoảng nghỉ”, bà nhận định.

Giá giảm sâu không phải là tín hiệu cảnh báo đảo chiều xu hướng.

Lý giải việc giá vàng miếng giảm mạnh hơn vàng nhẫn, bà Phương đánh giá trong nhịp tăng từ khoảng ngày 20/12 đến nay, giá vàng miếng tăng mạnh hơn vàng nhẫn. Vì vậy, khi thị trường điều chỉnh, vàng miếng chịu áp lực giảm lớn hơn.

Hiện mức chênh lệch giữa giá vàng nhẫn trong nước và giá thế giới quy đổi được duy trì ở khoảng 8-10 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng vẫn cao hơn trên 10 triệu đồng/lượng so với giá thế giới, khiến biên độ điều chỉnh của vàng miếng lớn hơn.

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng đợt giảm giá này mang tính vận động tự nhiên và cần thiết của thị trường, hơn là dấu hiệu bất thường hay đảo chiều xu hướng giá vàng.

“Khi giá tài sản tiến đến vùng cao, các nhịp điều chỉnh mạnh thường xuất hiện để thị trường tự tái cân bằng. Đây là thời điểm một bộ phận nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận, trong khi dòng tiền mới trở nên thận trọng hơn”, ông Huy phân tích.

Tuy nhiên, theo ông, các yếu tố nâng đỡ giá vàng trong dài hạn vẫn khá rõ nét. Trước hết là xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Đây là dòng cầu mang tính chiến lược, phục vụ mục tiêu đa dạng hóa tài sản dự trữ và bảo đảm an toàn tài chính, ít chịu tác động từ biến động ngắn hạn.

Bên cạnh đó, môi trường địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Dù căng thẳng tại một số khu vực có dấu hiệu hạ nhiệt, trạng thái ổn định bền vững chưa thực sự được xác lập. Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được xem là tài sản phòng thủ, giúp cân bằng rủi ro trong danh mục đầu tư.

Ngoài ra, triển vọng chính sách tiền tệ trung và dài hạn vẫn theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Nhiều dự báo cho rằng mặt bằng lãi suất toàn cầu sẽ duy trì ở mức tương đối thấp trong những năm tới, tạo môi trường thuận lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng.

Áp lực ngắn hạn và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Ở chiều ngược lại, trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu tác động từ một số yếu tố mang tính thời điểm. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển tạm thời sang kênh tiền gửi khi lãi suất huy động tại một số ngân hàng tăng nhẹ. Cùng với đó là yếu tố mùa vụ về nhu cầu thanh khoản vào giai đoạn cuối năm và cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu tiền mặt tăng cao.

Việc bán ra một phần tài sản tích trữ, trong đó có vàng, mang tính chu kỳ và không phản ánh sự thay đổi trong quan điểm nắm giữ dài hạn.

Ngoài ra, tâm lý chốt lời khi giá vàng đang ở vùng cao lịch sử cũng góp phần gia tăng biến động. Chỉ cần những tín hiệu điều chỉnh ban đầu, hoạt động bán ra ngắn hạn có thể được kích hoạt, khiến biên độ dao động của giá vàng trong ngắn hạn trở nên mạnh hơn.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, nhịp điều chỉnh hiện nay của giá vàng có thể được xem là quá trình tái cân bằng cần thiết.

Chuyên gia nhận định, biên độ tăng giá vàng trong năm 2026 sẽ không thể tốt như năm 2025. Ảnh: Chí Hiếu

“Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục rung lắc và biến động mạnh khi các dòng tiền điều chỉnh vị thế. Trong trung hạn, vàng nhiều khả năng bước vào giai đoạn tích lũy, tạo nền giá mới sau khi hấp thụ hết áp lực chốt lời và yếu tố mùa vụ. Về dài hạn, các nhân tố mang tính cấu trúc vẫn là nền tảng quan trọng cho vai trò của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu”, ông dự báo.

Trong khi đó, bà Chu Phương cho rằng sự giảm giá này cũng là lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư. Sang năm 2026, giá vàng sẽ không tăng một mạch như năm 2025 mà sẽ xuất hiện những nhịp “rung” mạnh hơn, buộc nhà đầu tư phải chú trọng quản trị rủi ro.

Dù vậy, dưới góc nhìn của bà, giá vàng và bạc trên thế giới cũng như trong nước vẫn có xu hướng tăng trong năm 2026. Lý do, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng hạ lãi suất khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và thị trường lao động Mỹ cho thấy tín hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, xét trên các khung kỹ thuật tuần, tháng và quý, các chỉ báo kỹ thuật của vàng hiện đang ở trạng thái quá mua rõ rệt. Điều này cảnh báo khả năng xuất hiện nhiều phiên giao dịch biến động mạnh, tương tự các phiên ngày 22/10 hay 29/12. Theo đó, nhà đầu tư buộc phải quản trị rủi ro chặt chẽ; nếu muốn tham gia thị trường, nên chờ những nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi ở vùng giá cao.

“Biên độ tăng giá vàng trong năm 2026 sẽ không thể tốt như năm 2025. Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 65% từ đầu năm đến nay, trong khi giá vàng trong nước tăng khoảng 85% tính đến thời điểm giá vàng lên 159 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào mức tăng ‘khủng khiếp’ như vậy lặp lại”, bà Phương lưu ý.

Ngoài ra, theo bà Phương, trong năm 2026, khi nguồn cung vàng trong nước dồi dào hơn từ các đơn vị được cấp phép nhập khẩu, biên độ tăng giá của vàng sẽ nhỏ hơn so với năm 2025.