Giá vàng thế giới hôm nay 2/12/2025

Lúc 20h30 ngày 1/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.253 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 đạt 4.283 USD/ounce.

Giá bạc kỳ hạn tháng 3 tăng 0,597 USD, lên 57,77 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 58,61 USD.

Thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự báo giảm mạnh khi mở cửa phiên giao dịch tại New York. Lo ngại về thị trường trái phiếu Nhật Bản tiếp tục khiến giới giao dịch căng thẳng khi bước sang tháng mới.

Tổng thống Trump cho biết ông đã chọn được ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và kỳ vọng người này sẽ thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất. Theo nguồn tin của Bloomberg, nhiều khả năng cố vấn kinh tế trưởng Kevin Hassett là người được ông Trump đề cử thay thế Chủ tịch Jerome Powell. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Hassett sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 14 năm vào tháng 2/2026.

Các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã có cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” tại Florida về khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng chưa đạt đột phá. Hai bên thảo luận về khả năng ngừng bắn và tình trạng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả làm việc của đặc phái viên Steve Witkoff tại Moscow và phản hồi của Tổng thống Vladimir Putin.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: H.H

Ở Mỹ, mùa mua sắm lễ hội khởi đầu tích cực với doanh số Black Friday tăng 4,1% so với cùng kỳ (không tính ô tô), theo Mastercard SpendingPulse. Báo cáo cho thấy người tiêu dùng vẫn chi tiêu ổn định bất chấp chi phí cao và lo ngại về thị trường lao động. Tuy nhiên, triển vọng cho phần còn lại của mùa mua sắm vẫn khó đoán định.

Trên thị trường năng lượng, OPEC+ sẽ giữ nguyên kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng dầu trong quý I/2026 do lo ngại dư cung ngày càng lớn. Saudi Arabia và các thành viên chủ chốt đã xác nhận duy trì việc tạm dừng ba tháng và giữ nguyên hạn ngạch cho năm tới, đồng thời thông qua cơ chế đánh giá năng lực sản xuất nhằm thiết lập hạn ngạch năm 2027.

Dù thể hiện sự thận trọng, thị trường vẫn được dự báo dư cung lớn vào đầu 2026, gây áp lực giảm giá dầu. Giá dầu tương lai đã giảm khoảng 15% từ đầu năm. IEA dự báo dư cung kỷ lục, trong khi Goldman Sachs và JPMorgan cùng nhận định giá dầu còn tiếp tục suy yếu.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/12/2025

Đầu phiên giao dịch 1/12, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức cao nhất từ trước đến nay.

Đến đầu chiều, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Chốt phiên, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 153,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng 9999 hôm nay 2/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt thêm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 151-153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 151,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết tuần qua.

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, Giám đốc quản lý tại Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đang tiến sát vùng bứt phá. Giá vàng đã tăng ròng 2,75% trong tuần qua, mạnh nhất trong 6 tuần nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và chỉ số USD giảm 0,5%.

Theo biểu đồ kỹ thuật, giá vàng đã vượt đường xu hướng giảm nối các đỉnh tháng 10 và tháng 11, vùng kháng cự gần nhất quanh 4.195 USD. Nếu vượt mức đó, giá có thể quay lại kiểm định đỉnh tháng 11.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích tại FxPro, cho biết giá vàng đang bị “kéo co” giữa kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine, yếu tố cản đà tăng của vàng.

Theo Kuptsikevich, giá vàng đã tăng 170% trong 3 năm qua, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh từ ngân hàng trung ương các thị trường mới nổi. Tin đồn Kevin Hassett có thể trở thành Chủ tịch Fed khiến thị trường hạ kỳ vọng lãi suất cuối kỳ xuống 2,75%, mở ra khả năng Fed cắt 50 điểm cơ bản trong một hoặc nhiều cuộc họp, kéo USD và lợi suất giảm.

UBS dự báo vàng có thể lên 4.500 USD vào cuối 2026, còn Deutsche Bank ước tính giá trung bình 4.450 USD/ounce.