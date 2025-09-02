Giá vàng thế giới hôm nay 2/9/2025

Lúc 20h (ngày 1/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.468,5 USD/ounce, tăng 0,64% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.540 USD/ounce.

Giá vàng tại thị trường châu Á tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng. Nhà đầu tư kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025, qua đó củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Theo số liệu vừa được công bố, chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã tăng trưởng trong tháng 7 vừa qua. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - đã tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn toàn khớp với kỳ vọng của thị trường.

Công cụ CME FedWatch Tool cho thấy xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp cuối tháng này đã tăng lên đến 87%. Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đang đặt cược lớn vào một động thái nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Trong bài phát biểu được giới đầu tư đặc biệt chờ đợi tại Hội nghị Jackson Hole vào ngày 22/8, Chủ tịch Jerome Powell đã đưa ra những nhận định then chốt, mở ra khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 16-17/9.

Quyết định của Fed tới đây sẽ là yếu tố then chốt định hình xu hướng thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế tiếp tục đối mặt với rủi ro suy giảm việc làm như Chủ tịch Powell đã cảnh báo, khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong những tháng cuối năm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Với kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách, giá vàng đang nhận được lực đẩy đáng kể. Nếu Fed thực sự cắt giảm lãi suất, các nhà phân tích dự báo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, tạo ra cơ hội sinh lời cho những nhà đầu tư vào kim loại quý này.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/9/2025

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ngày 30/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng đà tăng của vàng có thể là sự đi trước các dữ liệu kinh tế sắp tới. Vàng dường như có một "cảm nhận" về việc các báo cáo việc làm có thể không khả quan.

Ngoài ra, tình hình địa chính trị cũng có thể góp phần vào đà tăng của vàng. Những hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã phai nhạt, làm tăng thêm sự bất ổn trên toàn cầu và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự ổn định của đồng USD. Thông thường, khi vàng tăng mạnh như một tài sản an toàn, đồng USD sẽ giảm. Trong những ngày gần đây, đồng USD vẫn giữ ở mức ổn định, cho thấy kim loại quý vẫn giữ được sức mạnh.

Ông Weyer phân tích, giá vàng tăng vào cuối tuần trước do các yếu tố kỹ thuật và tính thanh khoản thấp. Nếu giá vàng tương lai trên sàn Comex vượt qua mức 3.534 USD, vàng có thể thu hút thêm người mua và đẩy giá lên cao hơn nữa.

Theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại FxPro, giá vàng đang giao dịch gần giới hạn trên của phạm vi tích lũy mà nó đã duy trì từ tháng 4. Mốc 3.430 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng.

Kuptsikevich nhận định, có nhiều tín hiệu ủng hộ xu hướng tăng giá của vàng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đang giảm, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Hơn nữa, thị trường đang phác họa một bức tranh lạm phát đình trệ, một môi trường kinh tế lý tưởng cho vàng.

Mặc dù triển vọng dài hạn là tích cực, ông Kuptsikevich khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng với các giao dịch mua ở mức giá hiện tại.

"Về mặt kỹ thuật, có nhiều khả năng vàng sẽ điều chỉnh trở lại về cuối biên độ, khoảng 3.300-3.315 USD/ounce", ông nói.