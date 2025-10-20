Giá vàng trong nước hôm nay 20/10/2025

Giá vàng trong nước tuần qua tăng mạnh theo đà tăng của thị trường thế giới, cùng với sự khan hiếm nguồn cung khiến giá liên tục lập đỉnh mới.

Mở cửa phiên đầu tuần, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 141,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Ngay sau đó, giá vượt 144 triệu đồng/lượng. Những phiên tiếp theo, đà tăng tiếp tục, lần lượt chạm các mốc 146, 148 và 151 triệu đồng/lượng.

Đến giữa tuần, giá vàng SJC lập đỉnh mới ở mức 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 18,3% so với cuối tháng 8. Chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi hiện ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI thông báo tạm ngừng bán vàng. Các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cũng cho biết đã hết hàng, nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua. Một số khách hàng cho biết phải chờ 3-4 ngày liền vẫn chưa mua được 1 chỉ vàng.

Trong công văn gửi Thanh tra TPHCM, Công an TPHCM, Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan mới đây về công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng sau khi giá SJC lập đỉnh mới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 cho rằng không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá vàng.

Đến phiên cuối tuần, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ. Ngày 18/10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính chung cả tuần, giá tăng khoảng 7,4-7,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ chốt tuần giao dịch quanh 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), và có lúc lên cao nhất tuần ở 150-152,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm về 149,5-150,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục 156-159,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 20/10/2025

Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 4.252 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.267 USD/ounce.

Ông Ricardo Evangelista, chuyên gia cao cấp tại ActivTrades, cho biết vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, đặc biệt khi Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua ngân sách mới, khiến chính phủ phải đóng cửa và làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Phạm Hải

Ông nhận định, các phát biểu ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, ủng hộ xu hướng giảm lãi suất, sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho giá vàng.

“Trong bối cảnh này, cùng với hoạt động đầu cơ gia tăng, hướng đi của vàng vẫn là đi lên. Mọi nhịp điều chỉnh nhiều khả năng sẽ được coi là cơ hội mua vào”, ông nói.

Hiện tại, do chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, thị trường phải dựa vào dữ liệu khu vực tư nhân. Tuần tới, giới phân tích sẽ theo dõi số liệu bán nhà và sản xuất chế tạo sơ bộ.

Ngoại lệ duy nhất là báo cáo lạm phát tháng 9, khi Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã triệu hồi một số nhân viên để công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo The New York Times, dữ liệu này rất cần thiết để tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hằng năm cho người hưởng lương hưu và an sinh xã hội, vốn phải được công bố trước ngày 1/11 theo quy định liên bang.

Dự báo giá vàng

Sau chuỗi tăng kéo dài, giới phân tích nhận định vàng có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu chốt lời ở vùng giá cao.

Ông Phillip Streible, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng mức giảm 2% trong phiên thứ Sáu không phải tín hiệu tiêu cực, mà cần nhìn trong bức tranh tăng giá tổng thể.

Ông nhận định: “Vàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt khi hoạt động kinh tế yếu kém làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng ngân hàng khu vực. Nhu cầu đối với các quỹ ETF bảo chứng bằng vàng cũng đang tăng mạnh”.

Cùng quan điểm, ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược ETF tại abrdn, cho hay dù vàng đang ở vùng mua quá mức về mặt kỹ thuật, giá trị của kim loại quý vẫn được củng cố bởi các yếu tố cơ bản. “Các nhà đầu tư phản ứng mạnh mẽ trước việc mất sức mua trong 5 năm qua và tìm đến vàng như một kênh giải tỏa áp lực đó”, ông nói.

Theo khảo sát của Bank of America công bố tháng 9, chiến lược “nắm giữ vàng dài hạn” hiện là một trong những giao dịch phổ biến nhất trên thị trường. Tuy nhiên, vàng chỉ chiếm khoảng 2,4% danh mục đầu tư trung bình, trong khi tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 6,7%, so với 77% của Mỹ.

“Với cơ cấu như vậy, nền tảng của thị trường vàng vẫn vững chắc dù giá đang ở vùng cao”, ông Minter nói.