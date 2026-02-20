Giá vàng thế giới hôm nay 20/2/2026

Lúc 11h, giá vàng thế giới lại giảm nhẹ, chỉ còn 4.991 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, vàng quốc tế vẫn thấp hơn trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 20/2 tăng nhẹ. Lúc 8h01 ngày 20/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.010,3 USD/ounce, tăng 5,3 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 20/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 159 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 22h ngày 19/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.005 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.994 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý tạm chững lại khi sự chú ý dồn vào việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo Axios, một chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran nhiều khả năng sẽ có quy mô lớn và kéo dài nhiều tuần. Các nguồn tin cho rằng đây có thể là chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel, với phạm vi rộng.

Axios nhận định một cuộc chiến như vậy sẽ có tác động sâu rộng tới toàn khu vực và ảnh hưởng lớn đến ba năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Việc huy động lực lượng lớn làm gia tăng kỳ vọng về một chiến dịch quy mô rộng nếu không đạt được thỏa thuận, trong khi khả năng đạt được thỏa thuận hiện khá thấp.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Phạm Hải

Lực lượng hải quân Mỹ đã tăng cường đáng kể, bao gồm hai tàu sân bay, hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay chiến đấu và nhiều hệ thống phòng không. Một phần lực lượng này vẫn đang trên đường tới Trung Đông.

Giá dầu thô tăng mạnh trong ngày. Dầu Brent vượt 71 USD/thùng và dầu WTI của Mỹ vượt 66 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, nối tiếp đà tăng gần 5% của phiên trước do lo ngại xung đột Mỹ – Iran. Giá dầu hiện duy trì quanh 66,25 USD/thùng.

Tại Mỹ, biên bản cuộc họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiếp tục bày tỏ lo ngại về lạm phát. Một số thành viên cho rằng Fed có thể cần nâng lãi suất nếu lạm phát duy trì trên mục tiêu đề ra. Dù biên bản không cho thấy đa số quan chức đang cân nhắc tăng lãi suất, nhưng rõ ràng Fed đang rời xa khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Theo Bộ Lao động Mỹ công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ đạt 206.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 14/2, thấp hơn mức dự báo đồng thuận 225.000 đơn. Số liệu của tuần trước đó được điều chỉnh tăng lên 229.000 đơn.

Chỉ số USD gần như đi ngang. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,1%.

Trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (14/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang tích lũy quanh mốc 5.000 USD/ounce, nhưng theo các chuyên gia của ANZ, kim loại quý này khó có khả năng “mắc kẹt” tại vùng giá này lâu.

Ngân hàng này kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, có thể vào tháng 3 và tháng 6, qua đó kéo lãi suất thực xuống thấp hơn và hỗ trợ dòng tiền vào vàng. Thị trường thậm chí còn đang tính tới khả năng có thêm một lần cắt giảm nữa vào cuối năm nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, ANZ nhấn mạnh yếu tố bất ổn địa chính trị, rủi ro thuế quan và nghi ngờ về tính độc lập của Fed tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản thực.

ANZ dự báo nhu cầu từ ngân hàng trung ương sẽ duy trì mạnh đến năm 2026, song lực đẩy chính trong năm nay có thể đến từ dòng tiền đầu tư. Ngân hàng này kỳ vọng dòng vốn vào các quỹ ETF vàng sẽ tiếp tục tăng, với tổng lượng nắm giữ có thể vượt 4.800 tấn.

Các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ được xem là động lực tăng trưởng quan trọng, do tỷ trọng hiện tại trong tổng tài sản ETF toàn cầu vẫn còn thấp.

Hareesh V, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Geojit Investments, nhận định kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến các sàn giao dịch lớn ở châu Á như Thượng Hải và Hong Kong đóng cửa, tạo ra khoảng trống thanh khoản tạm thời. Điều này có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn, thậm chí giảm sâu do nhu cầu vật chất suy yếu và số lượng nhà tạo lập thị trường giảm.

Theo ông, các đợt điều chỉnh trong giai đoạn này thường mang tính mùa vụ hơn là thay đổi xu hướng dài hạn. Giá kim loại quý thường ổn định trở lại khi các thị trường châu Á mở cửa và hoạt động giao dịch quay về trạng thái bình thường.