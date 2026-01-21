Giá vàng trong nước hôm nay 21/1/2026

Mở cửa phiên giao dịch 21/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 167,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB chiều nay được giao dịch trong vùng giá 167,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 167.200.000 + 3.100.000 169.200.000 + 3.100.000 Doji Hà Nội 167.200.000 + 3.100.000 169.200.000 + 3.100.000 Doji TP.HCM 167.200.000 + 3.100.000 169.200.000 + 3.100.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 21/1

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 21/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 164,2-166,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 164,2-167,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 164.200.000 + 3.200.000 166.700.000 + 3.100.000 Doji 164.200.000 + 3.200.000 167.200.000 + 3.200.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 21/1

Trong nước, ở phiên 20/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1-1,6 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 20/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 164,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều cùng ngày, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 161-163,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Doji tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng, lên 161-164 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 163,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/1/2026

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, xác lập kỷ lục mới. Lúc 8h41' ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.817,4 USD/ounce, tăng 95,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 21/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 154,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.722,5 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.729 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/1 cao hơn khoảng 80% so với đầu năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 2.099 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 20/1.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng mạnh theo đà tăng trên thị trường châu Á và châu Âu trước đó, trong bối cảnh thế giới đối mặt với những căng thẳng mới.

Động lực chính đến từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế lên một số nước châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland.

Trước đó, ông Trump đe dọa áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan và Phần Lan. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng 6. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, biện pháp này sẽ duy trì đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland.

Giá vàng lập đỉnh mới. Ảnh: Nguyễn Huế

Châu Âu đang cân nhắc các biện pháp đối phó sau khi ông Trump dọa áp thuế. Đan Mạch vừa có đề nghị NATO triển khai chiến dịch trinh sát ở Greenland. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho rằng chiến dịch của NATO có thể là hướng đi phù hợp.

Đồng USD rớt mạnh trong phiên 20/1, qua đó đẩy giá vàng đi lên.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng và bạc tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục do tâm lý né tránh rủi ro. Giới đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều bất ổn.

Trong phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu leo ​​thang do nỗ lực của Tổng thống Mỹ đương nhiệm nhằm kiểm soát Greenland. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ thảo luận vấn đề này tại diễn đàn kinh tế ở Davos.

Ông Trump đã tung ra những lời đe dọa mới trên mạng xã hội chống lại các đồng minh châu Âu và đe dọa áp thuế đối với rượu vang Pháp. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã từ chối lời mời ủng hộ sáng kiến ​​hòa bình mới nhất của mình và ám chỉ rằng Mỹ sẽ áp thuế đối với ngành nông nghiệp nước này.

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7 năm ngoái.

Việc ông Trump đe dọa áp thuế lên các quốc gia phản đối vấn đề Greenland có nguy cơ thổi bùng căng thẳng, làm rung chuyển thị trường như những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông. Đợt bán tháo càng trầm trọng hơn sau khi các quan chức châu Âu ra tín hiệu rằng họ khó có thể nhượng bộ và đang xem xét các biện pháp trả đũa.

Có thể thấy, triển vọng thị trường sẽ phụ thuộc một phần vào phản ứng của EU, khi khối này đang đàm phán về việc áp thuế trả đũa đối với 93 tỷ Euro hàng hóa của Mỹ.

Trong khi đó, thị trường trái phiếu Nhật Bản bất ổn đang đẩy lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng khi đợt bán tháo lớn trên thị trường trái phiếu Nhật Bản lan sang thị trường nợ toàn cầu.

Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là tình hình Iran, cũng góp phần gia tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng.