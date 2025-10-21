Giá vàng thế giới

Lúc 20h ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở 4.318 USD/ounce, tăng 1,47% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt 4.340 USD/ounce.

Tâm lý nhà đầu tư khởi sắc khi Mỹ và Trung Quốc nỗ lực xoa dịu căng thẳng thương mại. Tổng thống Donald Trump cuối tuần qua cho biết mức thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc là “không bền vững”, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận mới. Tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ gặp Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tại Malaysia nhằm hạ nhiệt căng thẳng và thảo luận các biện pháp giảm leo thang.

Tại Trung Quốc, GDP quý III tăng 4,8% so với cùng kỳ, nhỉnh hơn dự báo, tạo nền tảng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5%. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy bán lẻ và đầu tư cố định suy yếu, trong khi sản xuất công nghiệp tăng bất ngờ 6,5%, vượt mọi dự báo. Giới quan sát nhận định đây là tuần “then chốt” khi Bắc Kinh tổ chức Hội nghị Trung ương 4 để bàn định hướng phát triển 5 năm tới.

Tại Mỹ, chính phủ liên bang bước sang ngày thứ 20 đóng cửa sau khi Thượng viện thất bại lần thứ 10 trong nỗ lực thông qua ngân sách. Đây là đợt ngừng hoạt động dài thứ ba trong lịch sử, khiến Hạ viện tạm dừng làm việc từ ngày 19/9 đến nay.

Bên cạnh đó, sự cố mạng lớn của Amazon Web Services (AWS) khiến nhiều nền tảng như Coinbase, Robinhood và Perplexity AI bị gián đoạn. AWS cho biết nguyên nhân đến từ lỗi cổng mạng khu vực bờ Đông Mỹ và đang khắc phục khẩn cấp.

Giá vàng tăng trở lại. Ảnh: Phạm Hải

Trên thị trường hàng hóa, chỉ số USD (DXY) tăng nhẹ lên 109,41 điểm; dầu thô WTI giảm còn khoảng 57 USD/thùng; trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ ở mức 4,02%. Các chỉ số chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng, phản ánh tâm lý lạc quan thận trọng khi bước vào tuần giao dịch mới.

Tính đến thời điểm này, giá vàng thế giới đã tăng gần 60% kể từ đầu năm. Giới phân tích cho rằng một vài nhịp điều chỉnh là cần thiết để giá vàng lấy đà cho những bước tiến xa hơn. Các yếu tố hỗ trợ chính của đà tăng, như căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua ròng của ngân hàng trung ương, làn sóng phi đô la hóa, dòng tiền mạnh vào ETF vàng và kỳ vọng Fed hạ lãi suất, vẫn duy trì ổn định.

Giá vàng trong nước

Ngày 20/10, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước, niêm yết ở 150,5–151,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giữ nguyên so với cuối tuần, giao dịch ở 148–150,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng đứng giá ở chiều bán ra, ở mức 149,9–150,9 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Theo giới phân tích, đợt bán tháo mạnh cuối tuần qua chủ yếu bắt nguồn từ thị trường bạc. Việc Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) và Sàn Thượng Hải đồng loạt tăng biên độ ký quỹ đã kích hoạt làn sóng chốt lời, kéo giá bạc và sau đó là vàng giảm mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nền tảng cơ bản của thị trường vàng vẫn vững chắc. Đà tăng hiện tại được dẫn dắt bởi lực mua dài hạn từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức, thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Giá vàng giao ngay vẫn cao hơn hợp đồng tương lai gần nhất, phản ánh nhu cầu vàng vật chất mạnh mẽ trong bối cảnh nguồn cung hạn chế tại các trung tâm lớn như London và Thượng Hải. Nếu giá tương lai giảm sâu, khả năng các tổ chức lớn sẽ tăng mua để nhận giao hàng thực tế, tạo lực đỡ cho thị trường.

Diễn biến này cho thấy đợt tăng giá hiện nay khác với chu kỳ 2008 hay 2011, khi thị trường do nhà đầu tư cá nhân chi phối. Hiện vàng được hỗ trợ bởi xu hướng giảm lãi suất, bất ổn chính trị – tài chính toàn cầu và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Dù giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần, giới chuyên môn nhận định đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật, không làm thay đổi xu hướng tăng. Mục tiêu ngắn hạn của vàng được dự báo có thể hướng tới mốc 4.500 USD/ounce khi lực cầu và tâm lý thị trường vẫn tích cực.