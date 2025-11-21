Giá vàng thế giới hôm nay 21/11/2025

Lúc 21h ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.090 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt 4.078 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu được điều chỉnh theo mùa là 220.000 trong tuần kết thúc ngày 15/11. Con số này tốt hơn dự báo, khi các ước tính đồng thuận trước đó dự đoán khoảng 262.000 đơn. Tuần trước, con số này là 228.000 đơn.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cũng thông báo hủy báo cáo việc làm tháng 10 do thiếu dữ liệu, một phần số liệu sẽ được gộp vào báo cáo công bố sau cuộc họp FOMC ngày 8/12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Diễn biến này khiến giới giao dịch giảm kỳ vọng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, với khả năng chỉ còn khoảng 30%.

Biên bản cuộc họp FOMC cuối tháng 10 cho thấy các quan chức Fed chưa thống nhất về chính sách lãi suất. Nhiều thành viên muốn giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2025, trong khi một số khác cho rằng Fed có thể cân nhắc cắt giảm vào tháng 12 nếu kinh tế diễn biến đúng kỳ vọng.

Biên bản nhấn mạnh về sự bất định xoay quanh quyết định lãi suất sắp tới, khi Fed tiếp tục đối mặt bài toán cân bằng giữa rủi ro lạm phát và thất nghiệp.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Theo Bloomberg, một phái đoàn quân sự Mỹ do ông Dan Driscoll dẫn đầu đã gặp quan chức Ukraine tại Kyiv nhằm tìm hướng thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga, theo nhiệm vụ Tổng thống Trump giao. Phái đoàn dự kiến sẽ tiếp tục làm việc với phía Nga thời gian tới.

Tại Trung Quốc, chính phủ đang xem xét loạt biện pháp nhằm ổn định thị trường bất động sản, trong bối cảnh lo ngại về rủi ro đối với hệ thống tài chính gia tăng.

Các giải pháp bao gồm trợ cấp lãi suất thế chấp cho người mua nhà lần đầu trên phạm vi toàn quốc, tăng hoàn thuế thu nhập cho người vay thế chấp và giảm phí giao dịch. Theo chuyên gia tại Morningstar, việc giảm thuế phí có thể hỗ trợ phần nào nhu cầu, nhưng niềm tin thị trường chỉ cải thiện khi giá nhà ổn định hơn.

Một báo cáo do G20 ủy nhiệm kêu gọi IMF bán một phần vàng dự trữ khổng lồ đang có giá cao kỷ lục để hỗ trợ các quốc gia châu Phi. Báo cáo cảnh báo hơn 3,4 tỷ người sống tại các nước chi nhiều hơn cho trả nợ so với y tế và giáo dục, trong khi nợ công của các quốc gia đang phát triển đã vượt 31 nghìn tỷ USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/11/2025

Chốt phiên giao dịch 20/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 145,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 500.000 đồng/lượng so với mức kết hôm qua.

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng hiện tập trung vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp FOMC sắp tới. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp Fed cuối tháng 10 và báo cáo việc làm tháng 9 để tìm tín hiệu rõ ràng về hướng đi lãi suất.

Chuyên gia Edward Meir cho rằng, biên bản cuộc họp FOMC gần đây đã phản ánh tình hình cũ và Fed vẫn cần thêm dữ liệu trước khi quyết định. Trong số này, số liệu trợ cấp thất nghiệp mới nhất cho thấy lượng người nhận hỗ trợ tại Mỹ đạt mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10, củng cố phần nào khả năng Fed hạ lãi suất và có thể hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới.

Về dài hạn, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn mạnh mẽ, với việc nhiều quốc gia gia tăng dự trữ vàng thay vì USD, tạo nền tảng vững chắc cho giá.

Theo phân tích kỹ thuật, mức 4.000 USD được dự báo sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, giúp vàng duy trì ổn định hoặc tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn, trừ khi có biến động lớn từ kinh tế Mỹ hoặc chính sách tiền tệ.