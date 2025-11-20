Giá vàng thế giới hôm nay 20/11/2025

Tới 20h30 ngày 19/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.109 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.114 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 19/11 cao hơn khoảng 56,5% (tương đương tăng 1.484 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 19/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 19/11 (giờ Việt Nam) tăng mạnh thêm khoảng 45 USD (+1,1%) lên ngưỡng 4.110-4.120 USD/ounce sau khi tăng khá ấn tượng trong phiên đầu tuần.

Vàng thế giới tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn nổi lên giữa lúc thị trường chứng khoán Mỹ biến động và trước thềm các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi những công bố kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ, biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ vào thứ Năm. Đây là những thông tin có thể định hình kỳ vọng về triển vọng lãi suất của Fed.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: HH

Các cơ quan của Hoa Kỳ bắt đầu công bố dữ liệu kinh tế trở lại, vốn bị trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa trong 43 ngày, từ 1/10 tới 13/11. Thị trường lo ngại loạt dữ liệu sắp công bố có thể hạn chế khả năng nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh nhiều quan chức Fed vẫn tỏ ra thận trọng.

Bên cạnh đó, mối lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ cao trên thị trường chứng khoán Mỹ đã ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, làm tăng sức hấp dẫn của vàng và bạc như một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán gần đây bị bán tháo.

Chủ tịch Goldman Sachs John Waldron nhận định các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn có nguy cơ giảm thêm nữa khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý từ công ty công nghệ hàng đầu Nvidia Corp. Ông cho rằng "các yếu tố kỹ thuật đang nghiêng về xu hướng giảm".

S&P 500 đã giảm hơn 3% trong tháng này. Một đợt bán tháo tại các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã khơi lại cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo (AI) và liệu nó có tạo ra đủ doanh thu hoặc lợi nhuận để biện minh cho việc chi tiêu lớn vào cơ sở hạ tầng hay không.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/11/2025

Trong nước, giá vàng điều chỉnh tăng khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 19/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 chỉ ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Vàng kéo dài đà phục hồi phiên thứ hai liên tiếp khi tâm lý giới đầu tư Mỹ mong manh, dữ liệu kinh tế của nước này bị trì hoãn và căng thẳng toàn cầu thúc đẩy dòng tiền trú ẩn. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng làm dấy lên lo ngại tăng trưởng Mỹ chậm lại, hỗ trợ vàng và bạc.

Giới đầu tư lo ngại bế tắc ngân sách Mỹ kéo dài và các tín hiệu kinh tế suy yếu có thể làm chậm hoạt động cho đến cuối năm.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP). Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng, cho thấy thị trường lao động có thể đang mất đà. Số liệu NFP yếu hơn sẽ củng cố kỳ vọng Fed có thể xoay hướng sang nới lỏng sớm hơn dự kiến. Khi đó, vàng sẽ là mặt hàng được hưởng lợi.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, giá vàng có thể kiểm tra lại mức 4.144 USD/ounce, nếu thành công sẽ hướng tới 4.236 USD/ounce. Gần đây, nhiều tổ chức dự báo, giá vàng sẽ đạt mức 5.000 USD/ounce trong năm 2026.