Giá vàng thế giới hôm nay 22/1/2026

Tới 20h15 ngày 21/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.878 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.868 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/1 cao hơn khoảng 85,8% (tương đương tăng 2.253 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 155,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 21/1.

Trên sàn New York, giá vàng giao ngay tăng mạnh theo đà tăng trên thị trường châu Á và châu Âu trước đó. Dòng tiền dồn dập đổ vào vàng. Nguyên nhân là thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu chao đảo sau tuyên bố thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với một số nước châu Âu về vấn đề Greenland.

Vàng tăng giá còn do đồng USD giảm nhanh theo những căng thẳng thương mại Mỹ - EU và niềm tin vào sự suy giảm tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng SJC lên 170,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Thị trường chứng khoán Mỹ nới rộng đà giảm khi các nhà giao dịch duy trì thế phòng thủ trước bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Davos và chờ đợi những tín hiệu từ cuộc hội đàm của ông Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu về Greenland.

Vàng liên tục lập kỷ lục cao mới báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản trú ẩn. Căng thẳng giữa Mỹ và EU leo thang cùng những bất ổn mới trên thị trường toàn cầu, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/1/2026

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 3,8-4,9 triệu đồng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 21/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,5-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,4 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 165,9-168,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,9 triệu đồng ở cả hai chiều. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tổng cộng 4 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,9 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đứng ở mức 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, những căng thẳng địa chính trị đã kéo giá kim loại quý vượt xa kỳ vọng của rất nhiều tổ chức. Tuy nhiên, mức tăng quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh mạnh khiến kim loại quý lao dốc khỏi các mức đỉnh hiện tại.

Hiện vàng và bạc biến động rất mạnh và được cho là sẽ xác định xu hướng mới sau khi Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu của mình tại diễn đàn Davos. Giới đầu tư sẽ mổ xẻ nội dung phát biểu của ông Trump, để tìm manh mối quan trọng về các kế hoạch trước mắt của vị Tổng thống Mỹ.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại ông Trump có thể sẽ thể hiện lập trường hòa giải hơn liên quan đến vấn đề Greenland. Đây có thể là một yếu tố đẩy giá vàng đi xuống.

Mặt khác, hợp đồng tương lai bạc đã bắt đầu phát đi tín hiệu cho khả năng xuất hiện một đợt giảm giá. Sau khi kiểm định mức đỉnh trong ngày tại 95,87 USD/ounce vào ngày 20/1, giá bạc đã điều chỉnh về ngưỡng 94 USD/ounce. Lịch sử cho thấy bạc thường là kim loại dẫn đầu các nhịp điều chỉnh sau khi kiểm định những mức đỉnh kỷ lục, còn vàng thường theo sau.