Giá vàng thế giới hôm nay 22/11/2025

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại Mỹ, giá vàng gần như đi ngang, trong khi giá bạc giảm mạnh. Lúc 21h ngày 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.077 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.080 USD/ounce.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central, cho biết giá vàng đang điều chỉnh do đồng USD mạnh lên và những suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Hiện thị trường đặt cược khoảng 39% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng tới.

Sau quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 10/12, một số dữ liệu việc làm tháng 10 sẽ được công bố. Điều này khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Theo biên bản cuộc họp cuối tháng 10 của FOMC, nhiều quan chức Fed cho rằng có thể sẽ phù hợp để giữ nguyên lãi suất của Mỹ trong phần còn lại của năm 2025.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee, ngày 20/11 chia sẻ rằng ông "không thoải mái" với việc cắt giảm lãi suất sớm, nhất là khi tiến độ đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% của Fed dường như đã chững lại và đi sai hướng.

Biến động thị trường chứng khoán Mỹ gia tăng mạnh trong tuần này, với các chỉ số chính trải qua những phiên đảo chiều giá mạnh nhất kể từ tháng 4, khiến các nhà giao dịch vàng và bạc theo dõi sát sao diễn biến chứng khoán để đánh giá nhu cầu trú ẩn an toàn.

Nguyên nhân đến từ lo ngại về các dự án trí tuệ nhân tạo, báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến và sự sụt giảm của Bitcoin. Nvidia và Walmart là những tác nhân chính gây áp lực bán mạnh vào thứ Năm, trong đó Nvidia giảm 3,2%, làm bốc hơi gần 400 tỷ USD giá trị cổ phiếu trong phiên.

Theo dữ liệu mới từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR), tổng doanh số bán nhà hiện hữu tăng 1,2% trong tháng 10, đạt mức 4,10 triệu căn/năm, vượt dự đoán 4,08 triệu của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, doanh số nhà hiện hữu tăng 1,7%.

NAR cho biết, nhu cầu mua nhà tăng nhờ lãi suất vay mua nhà giảm. Tuy vậy, người mua lần đầu tiếp tục gặp khó khăn ở vùng Đông Bắc do thiếu nguồn cung và ở Tây Mỹ do giá nhà cao.

Mức tồn kho nhà hiện hữu vẫn thấp, chỉ 1,37 triệu căn, tương đương 4,4 tháng cung ứng, khiến giá trung bình của tất cả loại nhà đạt 406.800 USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/11/2025

Phiên giao dịch 21/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 145,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với mức kết hôm trước.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng UBS vừa nâng mục tiêu giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, tăng từ mức 4.200 USD trước đó, dựa trên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, lợi suất thực giảm, rủi ro địa chính trị kéo dài, lo ngại về tình hình tài khóa của Mỹ và nhu cầu mạnh từ ngân hàng trung ương cũng như các quỹ ETF.

Ngân hàng này cũng đưa ra kịch bản giá vàng cao nhất ở 4.900 USD/ounce trong trường hợp rủi ro chính trị, tài chính tăng vọt, trong khi kịch bản thấp nhất vẫn là 3.700 USD/ounce.

UBS cho rằng dù giá vàng gần đây điều chỉnh, nhu cầu thực tế vẫn rất mạnh, với các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào và dòng vốn ETF duy trì ở mức cao.

UBS dự báo nhu cầu vàng toàn cầu năm nay có thể đạt khoảng 4.850 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2011, nhờ sự kết hợp giữa mua vào từ các ngân hàng trung ương, ETF và nhu cầu vàng vật chất từ nhà đầu tư cá nhân.

Chiến lược gia Sagar Khandelwal của UBS nhận định, với lãi suất thực có thể giảm sâu, đồng USD suy yếu, nợ công tăng và bất ổn toàn cầu kéo dài, giá vàng có thể chạm 4.700 USD/ounce hoặc cao hơn trong thời gian tới.