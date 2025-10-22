Trên thế giới, tới 21h45 ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.088 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.130 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/10 cao hơn khoảng 55,7% (tương đương tăng 1.463 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 130,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 21/10 (giờ Việt Nam) bất ngờ lao dốc mất điểm chưa từng có, rớt khoảng 270 USD/ounce (tương đương giảm 6,2%) chỉ vài giờ sau khi mở cửa phiên giao dịch. Vàng thủng ngưỡng 4.100 USD.

Vàng lao dốc trong bối cảnh thị trường không đón nhận thông tin bất thường nào ngoài việc đồng USD tăng giá khá mạnh. Tuy nhiên, xuất hiện một yếu tố rủi ro có thể góp phần đẩy giá vàng đi xuống rất sâu.

Vàng giảm giá trước hết do hoạt động chốt lời gia tăng đột biến khi biến động giá của mặt hàng này hình thành đỉnh kép. Nó khiến giới đầu tư nghi ngại về khả năng vàng khó có thể lên cao hơn nữa.

Một đồng USD mạnh lên, với chỉ số DXY tăng từ 98,6 điểm trong phiên liền trước lên 98,9 điểm đã góp phần khiến cho hoạt động chốt lời gia tăng một cách nhanh chóng.

Hoạt động chốt lời diễn ra sau chuỗi ngày vàng tăng giá liên tục và liên tiếp lập đỉnh cao kỷ lục, từ mức hơn 3.400 USD/ounce hồi đầu tháng 9 lên đỉnh 4.380 USD/ounce trong phiên liền trước, tương đương mức tăng gần 29%.

Giá vàng hạ nhiệt từ đỉnh 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Hoạt động chốt lời mạnh kéo theo đó là làn sóng bán khống đã góp phần nhấn chìm giá vàng một cách nhanh chóng.

Việc giá vàng giảm 270 USD trong vòng vài tiếng là hiếm có trong lịch sử hàng chục năm giao dịch của mặt hàng kim loại quý này, nhưng cũng là điều có thể hiểu được khi vàng đã tăng gần 1.000 USD trong vòng hơn tháng rưỡi qua.

Trong quá khứ, vàng cũng từng nhiều lần chứng kiến những cú điều chỉnh giảm 5-15% sau những đợt tăng nóng.

Trong nước giá vàng liên tiếp lập đỉnh cao kỷ lục mới. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 151,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 21/10, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,6-151,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,8-152,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 159,5 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng đã giảm với tốc độ rất nhanh trong phiên giao dịch 21/10. Mức giá hơn 6% gây ra cú sốc lớn với giới đầu tư tài chính và hàng hóa.

Tuy nhiên, đây cũng là điều đã được một số tổ chức đưa ra dự báo từ trước. Theo đó, giá vàng sẽ trải qua một đợt điều chỉnh giảm 5-10% sau khi đã tăng 50-60% trong năm 2025. Trong năm 2024, giá vàng cũng đã tăng 27%.

Trên thực tế, phần lớn các tổ chức dự báo vàng vẫn trong xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn do nhu cầu với mặt hàng này còn rất lớn, đến từ ngân hàng trung ương các nước, tới các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính và cá nhân.

Trong một thế giới đầy bất ổn địa chính trị, về các chính sách kinh tế thương mại, thì vàng vẫn là tài sản được lựa chọn. Các nước cũng đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ tài sản, giảm bớt các đồng tiền pháp định khi mà quốc gia đẩy mạnh bơm tiền ra nền kinh tế.

Dù vậy, bất cứ một đợt tăng giá mạnh nào cũng kèm theo các đợt điều chỉnh. Một Trung Đông hạ nhiệt, một đồng USD hồi phục ngắn hạn, hay việc Chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại hay căng thẳng Nga-Ukraine bớt nóng… đều có thể kéo giá vàng điều chỉnh.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng dao động mạnh như vậy sẽ ngày càng phổ biến hơn khi vàng và bạc tiếp tục neo ở vùng giá cao.

Đáng chú ý, giá vàng hiện có thể đang hình thành mô hình “đỉnh kép” trong ngắn hạn, với ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng nằm tại đường MA100 giờ quanh 4.270 USD và MA200 hiện ở gần 4.163 USD. Dù vậy, áp lực mua vẫn xuất hiện tại các vùng hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, vàng còn chịu một rủi ro chưa từng có là cú tác động ngược của giá bạc lên mặt hàng này. Nếu như trước kia, vàng tăng giá thường kéo bạc tăng theo và ngược lại thì giờ đây, việc bạc lao dốc quá nhanh, mất mốc 50 USD/ounce có thể kéo giá vàng đi xuống theo.