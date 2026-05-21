Giá vàng thế giới hôm nay 21/5/2026

Tính đến 22h47 ngày 20/5 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vượt 4.530 USD/ounce. So với mức giảm mạnh tuột mốc 4.450 USD/ounce của phiên trước đó, vàng đã có sự hồi phục đáng kể.

Giá vàng giao ngay hồi phục trong đầu phiên giao dịch tại New York sau phiên giảm sâu trước đó, khi lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Giá dầu hạ nhiệt góp phần kéo lợi suất trái phiếu giảm, từ đó hỗ trợ vàng hồi phục, bất chấp rủi ro chưa được giải quyết giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz. Tính tới 20h30 tối 20/5 (giờ Việt Nam), dầu WTI giảm 2,5% xuống 101,5 USD/thùng. Dầu Brent giảm 2,7% xuống 108,2 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2,7 điểm cơ bản xuống khoảng 4,64%/năm. Trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2007. Dù USD vẫn duy trì ở mức cao, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt giúp vàng giữ được vùng 4.500 USD/ounce.

Giá bạc cũng phục hồi lên 75 USD/ounce sau khi giảm xuống dưới 74 USD/ounce trong phiên trước.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/5/2026

Trong phiên giao dịch ngày 20/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 20/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 20/5 ở mức 26.500 đồng/USD (mua) và 26.550 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng ảnh hưởng tới thị trường năng lượng toàn cầu, giá cả và kim loại quý, nhưng dữ liệu dòng chảy mới nhất và các tin tức ngoại giao đã làm giảm rủi ro trước mắt.

Ba siêu tàu, với tổng lượng dầu khoảng 6 triệu thùng dầu thô, đã cố gắng đi qua eo biển, có khả năng đánh dấu lượng dầu rời vịnh lớn nhất trong một ngày kể từ khi cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran bắt đầu vào tháng Hai, trong khi Mỹ cho biết cuộc xung đột với Iran có thể kết thúc "rất nhanh chóng".

Dù vậy, giá dầu vẫn giao dịch trên 100 USD/thùng, giữ cho rủi ro lạm phát luôn hiện hữu, nhưng sự giảm giá của dầu WTI xuống khoảng 101 USD/thùng và dầu Brent xuống khoảng 108 USD/thùng đã làm giảm bớt áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc.

Đối với vàng, tác động là hai chiều: rủi ro chưa được giải quyết ở eo biển Hormuz đẩy dòng tiền đổ vào vàng, trong khi lạm phát cao do dầu mỏ khiến lợi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn, qua đó gây áp lực lên vàng.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang đứng trước vùng kháng cự 4.538-4.572 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ khá mạnh là 4.481 USD/ounce và 4.400 USD/ounce.