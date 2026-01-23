Giá vàng thế giới hôm nay 23/1/2026

Lúc 21h ngày 22/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.819 USD/ounce, giảm nhẹ 0,24% trong phiên. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.810 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu giờ Mỹ sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời rút lại kế hoạch áp thuế đối với các quốc gia châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland.

Thị trường toàn cầu “thở phào” sau tuyên bố trên của ông Trump. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump cho biết các bên đã đạt được một “khuôn khổ cho thỏa thuận trong tương lai”. Dù không công bố chi tiết, thông tin này đủ để xoa dịu lo ngại địa chính trị trên thị trường.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt khởi sắc, trong khi giá vàng chịu áp lực điều chỉnh. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng ổn định trở lại. Chỉ số USD Index giảm nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,24%.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: M Hiền

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang dịu bớt, giá vàng có thể trở nên nhạy cảm hơn trước các dữ liệu thị trường lao động tích cực vượt kỳ vọng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá vững vàng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cấp bang đã tăng thêm 1.000 đơn, lên mức điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ là 200.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 17/1. Con số này tốt hơn đáng kể so với dự báo của thị trường; theo ước tính đồng thuận, các nhà kinh tế trước đó dự đoán số đơn sẽ tăng lên 209.000. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng nhẹ lên 199.000 đơn.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/1/2026

Ngày 22/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 167,3-169,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 165,2-167,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 166,3-169,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ryan McIntyre, đối tác điều hành cấp cao tại Sprott Inc (một tổ chức đầu tư kim loại quý lớn nhất thế giới), cho rằng dòng vốn tổ chức vẫn đang mắc kẹt ở giai đoạn định hướng. Các tổ chức lớn chưa sẵn sàng chuyển sang hành động phân bổ vốn thực tế. Nhiều công ty không còn đội ngũ phân tích vàng nội bộ.

Do đó, dù giá vàng tăng mạnh, mức tăng đủ để kích hoạt dòng vốn lớn ở bất kỳ loại tài sản nào khác, vàng vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu, thẩm định.

McIntyre nhận định sự thờ ơ này sẽ không kéo dài. Bất ổn trên thị trường cổ phiếu, cùng với rủi ro ngày càng gia tăng trên thị trường trái phiếu do nợ công phình to và lạm phát dai dẳng, sẽ buộc các nhà đầu tư tổ chức phải tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn thay thế. McIntyre tin rằng vàng sẽ tiếp tục vượt trội so với cổ phiếu và trái phiếu trong thời gian tới.

Ông David Wilson, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BNP Paribas, đánh giá những bất ổn địa chính trị mới đang là động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng mạnh, đưa kim loại quý này tiến nhanh hơn dự kiến tới mốc 5.000 USD/ounce. Theo ông Wilson, vàng luôn hưởng lợi từ môi trường bất định, và hiện nay hầu như tất cả các yếu tố hỗ trợ giá vàng đều đang đồng loạt xuất hiện.

Ông Wilson cho biết BNP Paribas từng dự báo từ cuối năm ngoái rằng vàng sẽ chạm 5.000 USD/ounce, và với mặt bằng giá hiện tại quanh 4.700 USD, mục tiêu này không còn xa. Trước diễn biến tăng mạnh và kéo dài của thị trường, BNP Paribas đang cân nhắc nâng dự báo giá vàng, bởi nếu vàng vượt và giữ vững trên mốc 5.000 USD/ounce, dư địa tăng tiếp theo vẫn còn mở rộng.