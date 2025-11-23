Giá vàng trong nước

Phiên 22/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm trước. So với chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với mức chốt hôm trước. So với chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng so với mức kết hôm trước, niêm yết ở mức 147,6–150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm 100.000 đồng/lượng so với mức chốt hôm trước, niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng thế giới

Giá vàng tiếp tục giữ vững vùng hỗ trợ chắc chắn trên 4.000 USD/ounce. Rủi ro giảm giá đang tăng lên khi kim loại quý này dường như không thể duy trì đà tăng vượt mức kháng cự ban đầu tại 4.100 USD/ounce.

Từ đầu năm đến nay, dù giá vàng đã tăng hơn 55%, kim loại quý này hầu như không bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu cao hay đồng USD mạnh. Các chuyên gia cho rằng mối quan hệ giữa vàng và các yếu tố này đang dần trở nên quan trọng trở lại, nhất là khi thị trường chưa có sự thống nhất về hướng đi của lãi suất trước cuộc họp chính sách cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2025.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện đánh giá hơn 69% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng tới. Nhiều nhà kinh tế nhận định khả năng này thực chất vẫn ở mức 50/50. Trong tình hình thiếu chắc chắn như hiện nay, các nhà phân tích cho rằng những dữ liệu kinh tế sắp công bố sẽ có ảnh hưởng lớn hơn và có thể định hướng kỳ vọng thị trường thời gian tới.

Kathy Lien, Giám đốc của Proptraderedge, nhận định phần lớn những tin tức xấu đã được thị trường phản ánh vào nền kinh tế. Chỉ cần xuất hiện dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo là vàng có thể chịu áp lực giảm.

Trong ngắn hạn, từ nay đến 3 tháng tới, vàng đang là kênh đầu tư có quá nhiều người tham gia nên dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin tích cực. Chỉ cần có tin tốt trong tuần tới là giá vàng có thể gặp rủi ro.

Bà chú ý đặc biệt đến dữ liệu bán hàng trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn sắp tới. Nếu các con số cho thấy người tiêu dùng vẫn chi tiêu mạnh, điều này có thể khiến Fed quyết định giữ nguyên lãi suất vào tháng 12.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, một số nhà phân tích lưu ý đà giảm mạnh của Bitcoin cũng có thể hỗ trợ vàng. Đồng tiền số này đã mất hơn 10% trong tuần và đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 80.000 USD. Tính từ đỉnh gần 126.000 USD, Bitcoin đã giảm hơn 30%.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.066 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.062 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới. Ông cho rằng các dữ liệu kinh tế quan trọng như doanh số bán lẻ, chỉ số giá sản xuất (PPI) và một số báo cáo khác sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn sức khỏe của kinh tế Mỹ.

Nếu những số liệu này gây thất vọng, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên, nhờ đó vàng có thể bật trở lại trên mốc 4.100 USD/ounce. Ngược lại, nếu dữ liệu tiếp tục tích cực, kỳ vọng nới lỏng sẽ giảm, khiến giá vàng có thể xuyên thủng mức hỗ trợ 4.000 USD và lùi xuống các vùng 3.970 hoặc 3.930 USD.

Theo ông Chris Louney, Giám đốc Chiến lược Vàng và Nghiên cứu Toàn cầu tại RBC Capital Markets, vàng đã chứng minh sức mạnh ngay cả khi so sánh với các tài sản được xem như nơi lưu trữ giá trị như tiền điện tử, đặc biệt trong bối cảnh Bitcoin suy yếu. Ông nhận định sức hấp dẫn của vàng hiện vẫn vượt trội và khó bị thay thế.

Louney đánh giá việc giá vàng duy trì vững trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, dù thị trường nhiều biến động, là một tín hiệu rất tích cực. Sự quan tâm mạnh mẽ và ổn định của nhà đầu tư đối với vàng chính là nền tảng quan trọng để kim loại quý này tiếp tục có triển vọng tăng trong năm tới.