Giá vàng thế giới hôm nay 23/12/2025

Lúc 20h ngày 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.420 USD/ounce. Hợp đồng vàng tháng 2 tăng 55,5 USD lên 4.442,8 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 4.453 USD/ounce.

Giá bạc tháng 3 tăng 1,401 USD lên 68,9 USD/ounce, có lúc đạt đỉnh mọi thời đại 69,525 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh Mỹ tăng cường phong tỏa dầu mỏ Venezuela. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụt giảm sản lượng dầu và bất ổn xã hội tại Venezuela, đồng thời đẩy giá dầu thô đi lên.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng sau khi một tướng cấp cao của Nga thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại Moscow.

Giá vàng tăng vọt. Ảnh: Nguyễn Huế

Liên quan tới chính sách tài chính, Beth Hammack, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland, cho rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nên tạm dừng việc cắt giảm lãi suất do lo ngại về lạm phát.

Bà Beth Hammack cho biết chính sách tiền tệ của Mỹ đang ở trạng thái phù hợp để tạm dừng và đánh giá tác động của việc cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản lãi suất đối với nền kinh tế trong quý I.

Đợt cắt giảm lãi suất gần nhất của Fed vào ngày 10/12 đã vấp phải ba ý kiến phản đối, mức nhiều nhất kể từ năm 2019. Các quan chức đang chia rẽ về lộ trình phù hợp của lãi suất, khi một số nhà hoạch định chính sách lo ngại hơn về sự hạ nhiệt của thị trường lao động, trong khi những người khác cho rằng Fed nên ưu tiên kiềm chế lạm phát đang cao hơn mục tiêu.

Theo bà, lạm phát của Mỹ đã duy trì quanh mức gần 3% trong phần lớn 1,5 năm qua và chi phí đầu vào của doanh nghiệp vẫn đang tăng, điều này có thể dẫn đến việc giá cả tăng trở lại. Theo bà, điều đó càng củng cố sự cần thiết phải thận trọng.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/12/2025

Chốt phiên giao dịch 22/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên hôm nay ở mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, chốt phiên ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Giới phân tích cho rằng, khả năng Fed tạm dừng cắt giảm lãi suất do lo ngại lạm phát dai dẳng quanh mức 3% cho thấy chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ tiếp tục thận trọng. Điều này làm giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng mạnh, qua đó hạn chế đà giảm của lợi suất thực và đồng USD. Tuy nhiên, lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn cùng chi phí đầu vào doanh nghiệp tăng tạo ra rủi ro bất ổn kinh tế, qua đó hỗ trợ vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Theo dự báo của ông Christopher Louney, chiến lược gia vàng tại RBC Capital Markets, triển vọng giá vàng trong năm 2026 vẫn tích cực, dù tốc độ tăng sẽ chậm lại so với đà bứt phá mạnh mẽ của năm 2025. Sau khi liên tục lập kỷ lục mới và trải qua một đợt tăng giá mang tính lịch sử, thị trường vàng hiện đã bước vào giai đoạn ổn định hơn ở vùng giá cao.

Ông Louney nhận định, khả năng giảm giá là khá thấp khi các mức hỗ trợ quan trọng đã được thiết lập cao hơn nhiều so với giai đoạn trước năm 2024. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế, địa chính trị và chính sách vẫn kéo dài, con đường của giá vàng tiếp tục là đi ngang đến tăng.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò trụ cột, với lượng mua dự kiến vẫn ở mức cao trong năm 2026, tạo nền giá vững chắc cho thị trường. Theo Louney, chính sự kết hợp giữa nhu cầu đầu tư chiến lược và lực mua ổn định từ khu vực chính thức sẽ là yếu tố then chốt giúp giá vàng duy trì xu hướng tích cực trong trung và dài hạn.

RBC dự báo giá vàng sẽ chủ yếu dao động trong biên độ 4.500-5.000 USD/ounce trong năm 2026, với xu hướng nghiêng dần về vùng cao của khoảng này trong nửa cuối năm.